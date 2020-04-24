Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook констатировал, что после отказа Украины от изменения статуса Донбасса, как того требуют минские договоренности, рассчитывать на новую встречу нормандской четверки, даже в режиме видеоконференции, бессмысленно

О чем говорить?

Нельзя не видеть то, что становится очевидным. Вчера Украина заявила, что никакого изменения статуса Донбасса не будет. Дальше можно не разговаривать. Миф и правда о гражданской войне на Донбассе. Кто на самом деле воевал в «АТО»? © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

В этой ситуации загадывать на какую-то встречу, пусть и в виде видеоконференции, в рамках нормандского формата не приходится. Министры могут поговорить по телевизору. А смысл? Песков заявил, что они не видят, чтобы был резон в видеоконференции президентов. Не с чем идти на встречу.

Вчера был интересный разговор Путина с Меркель. Я так понял, пока Зеленскому не звонили. Уверен, Путин спросил канцлера Германии, о чем будем вести разговор с Украиной? В декабре обозначили проблемы, которые должна решить Украина, она ничего кроме обмена не сделала. И что? Дальше будем вылавливать людей и менять? Смешно.

Была идея создать площадку для переговоров. Знаем, чем закончилось. Сивохо избили и уволили. В парламенте отказались от рассмотрения Законов для реализации Минских соглашений. Всё! О чем дальше говорить?

Тем более, что сегодня у каждого свои проблемы. Не до Украины. Явно, что сегодня Украина уже даже не на обочине. Скорее уже в канаве придорожной.