Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook предположил, что «второе пришествие» Саакашвили в украинскую власть продлится не более полугода

Если Саакашвили назначат вице-премьером, то это решит сразу несколько задач Зеленского. По пунктам:

1) В украинской политике будет больше шоу для отвлечения граждан от социально-экономических проблем. Вся страна, включая даже экспертов, будет увлечённо обсуждать, что ещё нового учудил неугомонный Михо. Это будет новый сезон бе-бе-бе. «Энерджайзер» для Зеленского. Эксперты о возвращении Саакашвили © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

2) Саакашвили частично будет противовесом Авакову. Карантин серьёзно укрепил позиции главы МВД, и кто-то должен быть ему оппонентом.

3) Вполне возможно, что экс-президента Грузии также будут использовать как переговорщика с международными институтами и фондами. Связи на Западе у него остаются довольно солидные.

Думаю, что «второе пришествие» Саакашвили в украинскую власть продлится до полугода. Вряд ли дольше.