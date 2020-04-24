Если Саакашвили назначат вице-премьером, то это решит сразу несколько задач Зеленского. По пунктам:
1) В украинской политике будет больше шоу для отвлечения граждан от социально-экономических проблем. Вся страна, включая даже экспертов, будет увлечённо обсуждать, что ещё нового учудил неугомонный Михо. Это будет новый сезон бе-бе-бе.
2) Саакашвили частично будет противовесом Авакову. Карантин серьёзно укрепил позиции главы МВД, и кто-то должен быть ему оппонентом.
3) Вполне возможно, что экс-президента Грузии также будут использовать как переговорщика с международными институтами и фондами. Связи на Западе у него остаются довольно солидные.
Думаю, что «второе пришествие» Саакашвили в украинскую власть продлится до полугода. Вряд ли дольше.