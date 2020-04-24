Украинский политик Евгений Филиндаш на своей странице в соцсети Facebook отметил, что единственным ощутимым результатом деятельности НАБУ стал выброс на ветер миллиардов гривен из государственного бюджета Украины

НАБУ и прочие «грантоедские» конторы — миллиарды на ветер. В пятницу в Верховной Раде, среди прочего, должны были рассмотреть законопроект, который даст возможность уволить директора НАБУ Артёма Сытника. Сегодня, правда, появилась информация, что этот вопрос вроде как убрали из повестки дня. Но в скором времени его, так или иначе, надо будет решать.

НАБУ было создано пять лет назад. Создавали его с большой помпой и шумом, по прямому указанию западных посольств и под восторженные крики «грантоедов», которые нам взахлёб рассказывали, какой теперь случится неслыханный прорыв в деле борьбы с коррупцией в Украине.

И что мы видим в итоге? Чем за это время отметились НАБУ и его директор Сытник? Только скандалами и провалами. «Работают на Запад». Вадим Карасев объяснил, почему НАБУ попадает в скандальные истории © скриншот с видео NEWSONE

НАБУ официально создавалось для противодействия и расследования коррупционных правонарушений, совершенных высшими должностными лицами государства. Давайте посмотрим, как оно выполняло эти задачи.

Был ли за эти 5 лет в результате расследований НАБУ вынесен хоть один судебный приговор хотя бы одному высшему чиновнику? Нет.

Были ли в результате деятельности НАБУ возвращены в государственный бюджет Украины сколько-нибудь существенные средства, украденные коррупционерами (как это громогласно в своё время обещалось)? Тоже нет.

На днях коллега Виктор Скаршевский привёл занимательную статистику:

«С 2015 года в Украине создано 6 антикоррупционных органов (НАБУ, САП, ГБР и др.). За 5 лет на их содержание из бюджета израсходовано 7 млрд грн. На 2020 год в бюджете (измененном) предусмотрено еще 3,7 млрд грн. Итого, за 6 лет на 6 антикоррупционных органа расходы госбюджета составят 10,7 млрд грн.

Расходы на «антикоррупцию» с 2015 года увеличились в 20,5 раз (!) — со 178 млн грн в 2015 до 3,7 млрд грн в 2020. Каков же результат деятельности антикоррупционных органов?

По данным Госказначейства, за 1-й квартал 2020 года в бюджет от борьбы с коррупцией поступило 14 284,45 грн (четырнадцать тысяч двести восемьдесят гривен сорок пять копеек или $515)».

Это не говоря уже о том, том сам глава НАБУ Сытник оказался коррупционером и внесён в национальный реестр коррупционеров. Лукаш о пятилетии НАБУ: Антикоррупционеры множатся, как саранча, а толку ноль © Facebook, Елена Лукаш

Примечательно, кстати, что подобные, поистине анекдотические результаты своей деятельности, демонстрируют именно так называемые «антикоррупционные органы» во главе с НАБУ, наштампованные за последнюю пятилетку под чутким руководством «грантоедов-соросят».

Понимая, что миф об успешности НАБУ и компании рассыпается на глазах, «соросята» теперь пытаются подмять под себя теперь уже и те немногие правоохранительные структуры, которые «грантоеды» не контролируют, заодно переключая тем самым внимание от НАБУ.

Так, например, они рвутся «порулить» предстоящей реформой СБУ, заявляя на всех углах о «неэффективности» спецслужбы. Под примером «эффективности» грантоеды-«антикоррупционеры», очевидно, понимают то самое, подопечное им НАБУ.

В реальности же хоть какую-то результативность показывают именно те силовые структуры, до которых грантоеды пока не смогли добраться.

Так, по представлению той же СБУ во главе с Иваном Бакановым, за последние полгода с небольшим 255 чиновникам сообщили о подозрении в коррупции, 83 чиновников уволили с должностей, а к различным срокам приговорены 80 человек. Только за последние недели среди антикоррупционных операций СБУ можно вспомнить, например, обыски у первого заместителя Киевской городской госадминистрации, Николая Поворозника, по подозрению в вымогательстве 125 тысяч долларов.

Глядя же на плоды «деятельности» НАБУ и прочих псевдоантикоррупционных органов, можно в очередной раз убедиться, что лучшим девизом по отношению к «требованиям прогрессивных реформаторов» из числа грантоедов является: «послушай грантоедов и сделай наоборот».

И так как единственным ощутимым результатом деятельности этой НАБУшной показухи стал выброс на ветер миллиардов гривен из государственного бюджета, вопрос, по-хорошему, должен стоять не просто о смене директора НАБУ, а о ликвидации всей этой абсолютно бесполезной для Украины груды так называемых «антикоррупционных органов», введённых при Порошенко как инструменты внешнего управления