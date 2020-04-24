Директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что представители властной команды решили списать все свои экономические просчеты и коррупционные скандалы на пандемию

Пандемические рефлексии: они освоились.

А им понравилось управлять с помощью "карантинной стратегии". Улыбаются. Поучают. Грозят пальцем. Некоторые — даже хамят с плакатов и в ФБ. Одно дело — выгребать за коррупционные скандалы, миллиардные просчеты и управленческие нелепости, и совсем другое — быть Властью над изолированными. Молодцы… «Коронавирус стал политикой»: Шпаковский рассказал, как из Белоруссии сделали плохой пример для подражания © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Наверное, после "ксерокса-2019" и самокатов в КМ, если бы не было коронавируса — его пришлось бы придумывать к весне-2020. В каком-нибудь локальном, украинском варианте. Чтобы было чем и как объяснял, что "не учли" и "не получилось", и "все будет к 2024-му".

P.S. Каждый шестой, если не каждый пятый заболевший — медработник. Они и правда на передовой. Спасибо за честность и мужество. И спасибо ученым, которые своим трудом, предложениями и открытиями напомнили всем, что в Украине еще есть современная наука. Хороший пример для подражания экономистам, социологам, физикам (ну не Чернобыля-2 же дожидаться) и остальным.