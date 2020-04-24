Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что говорить о безальтернативности кредитов МВФ для спасения экономики страны могут только временщики и непрофессионалы

Хотел бы сегодня просто и понятно объяснить сложные вещи.

Сейчас в Украине власть активно внедряет безальтернативное мнение, что панацеей для страны является лишь сотрудничество с МВФ, что без его кредитов мы не справимся.

Но это взгляд временщиков, а не профессионалов. Это ошибочный взгляд людей, которые не изучали современную экономическую историю Украины и не знают, как выходить из подобных кризисных ситуаций.

Теперь рассмотрим, что такое бюджет. Если просто, то это смета или роспись доходов и расходов страны. Чем лучше работает промышленность, тем выше доходы.

А что же творится с украинским бюджетом после внесенных в него изменений? Чтобы не брать большие цифры, упростим по максимуму, чтобы понять тенденцию.

В Министерстве финансов посчитали, что нам нужно 1100 грн.

В числе трат значатся:

— 430 грн. — внутренние и внешние долги (их надо отдать);

— более 200 грн. — военные расходы;

— почти 200 грн. — расходы на силовые структуры;

— остальное — меры на поддержку экономики, на соцсферу и борьбу с коронавирусом.

А сколько доходов мы получим? Оказывается, всего 800 грн., а нужно нам 1100 грн.!

Почему бюджет не получит 1100 грн.? Все просто — экономика падает, поэтому дефицит составляет 300 грн. Западные СМИ: Смотрим на Украину, а видим пропасть © REUTERS, Gleb Garanich

То есть 430 грн. — долги, 300 грн. не хватает и их нужно где-то занять. В таком случае на следующий год вместо 430 грн. нам придется отдавать около 530 грн. Получается тупик и безвыходная ситуация. Так что же делать?

Вспомнить, что несколько дней назад Международный валютный фонд получил от «Большой двадцатки» указание максимально помочь развивающимся странам с точки зрения их расходов на борьбу с пандемией и экономическим кризисом.

Это значит, что надо было не болтаться в хвосте, а поставить перед МВФ условие, что мы сейчас не способны ни вам, ни другим кредиторам отдавать долги и вести речь о льготном периоде и о списании задолженности, как Фонд сделал для 25 стран, недавно приняв соответствующее решение.

Далее надо садиться за стол переговоров с так называемыми инвесторами (типа Franklin Templeton), которые являются никем иным, как шайками финансовых спекулянтов, в лапы которых Украину затащили Порошенко, Яценюк и иже с ними.

Не стоит идти на отказ от своих обязательств и, соответственно, дефолт, а вести переговоры о реструктуризации нашей задолженности с учетом льготного периода в 2-4 года и сроком в 15-20 лет на полное погашение долгов.

Что Украина выиграет в этой ситуации?

Идя на переговоры, мы сохраняем возможность кредитования. Отказываясь сейчас от выплат и реструктуризируя задолженность, получаем возможность 430 грн. не отдавать, а использовать для развития и максимально направлять имеющийся ресурс на экономику.

Остальные расходы, особенно непроизводительные, сокращаем. Чистим бюджет, в котором оставляем социальные и экономические расходы, средства на борьбу с коронавирусом и на подъем экономики. Заживет мелкий и средний бизнес, вырастет товарооборот.

В тяжелой экономической ситуации правительство должно принять меры, чтобы поддержать максимально возможное количество предприятий.