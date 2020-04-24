Про варягов-реформаторов.
Прочитал несколько комментариев из западной леволиберальной тусовки, которая вся, хором, горячо приветствует назначение Саакашвили вице-премьером по вопросам экономических реформ. Все это оторванное от реалий дурачье, похоже, всерьез верит, что Саакашвили призван Зеленским, чтобы побороть всех олигархов и дать всем нам свободу.
В этой связи я вспоминаю один анекдот времен поздней средневековой Италии. Напомню, что раздробленная Италия тогда очень напоминала нынешнюю Украину со всем наших хаосом, бардаком и поисками героев-спасителей из числа варягов.
"Жители одного города, — кажется, Сиены, — пригласили кондотьера (это руководитель частной армии наемников), который смог освободить город от вражеского угнетения. Городской совет каждый день совещался, как им вознаградить его, и решили, что никакое вознаграждение, бывшее в их силах, не будет достаточным, даже и в том случае, если они сделают спасителя властителем своего города. Тогда, наконец, поднялся один уважаемый член совета и сказал: «Давайте убьем его и будем поклоняться ему как святому нашего города." Так и поступили.
Вот, собственно, в двух словах та судьба, которая ждет всех варягов-реформаторов в Украине. Менталитет, однако.