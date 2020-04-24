Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook написал, что оптимизм западных аналитиков по поводу назначения Саакашвили на пост вице-премьера лишь демонстрирует их полное незнание украинских политических реалий

Про варягов-реформаторов.

Прочитал несколько комментариев из западной леволиберальной тусовки, которая вся, хором, горячо приветствует назначение Саакашвили вице-премьером по вопросам экономических реформ. Все это оторванное от реалий дурачье, похоже, всерьез верит, что Саакашвили призван Зеленским, чтобы побороть всех олигархов и дать всем нам свободу. Саакашвили: возвращение блудного грузина. Главные темы соцсетей 23 апреля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В этой связи я вспоминаю один анекдот времен поздней средневековой Италии. Напомню, что раздробленная Италия тогда очень напоминала нынешнюю Украину со всем наших хаосом, бардаком и поисками героев-спасителей из числа варягов.

"Жители одного города, — кажется, Сиены, — пригласили кондотьера (это руководитель частной армии наемников), который смог освободить город от вражеского угнетения. Городской совет каждый день совещался, как им вознаградить его, и решили, что никакое вознаграждение, бывшее в их силах, не будет достаточным, даже и в том случае, если они сделают спасителя властителем своего города. Тогда, наконец, поднялся один уважаемый член совета и сказал: «Давайте убьем его и будем поклоняться ему как святому нашего города." Так и поступили.

Вот, собственно, в двух словах та судьба, которая ждет всех варягов-реформаторов в Украине. Менталитет, однако.