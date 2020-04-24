Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин на странице института в соцсети Facebook объяснил, зачем Владимиру Зеленскому кандидатура Саакашвили на посту вице-премьера

Теплые отношения Саакашвили с Республиканской партией США стали решающим фактором в вопросе его назначения. Причем выгодно это не только Зеленскому, но и самим республиканцам.

Все уже забыли, что совсем недавно на Украине было заменено правительство. Причем заменено не абы как и не по принципу смены менее эффективных на более эффективных. Саакашвили: возвращение блудного грузина. Главные темы соцсетей 23 апреля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Заменили друзей Демократической партии США на команду Рината Ахметова, который дружен с республиканцами. В теплых отношениях с ними состоит и Саакашвили. Более того, покойного сенатора Джона Маккейна можно назвать его политическим отцом. И то, что после всех проблем и гонений экс-президент Грузии каждый раз оказывался на свободе, — результат в том числе и влияния республиканцев.

На посту вице-премьера Саакашвили будет выполнять роль пропагандиста и источника компрометирующих материалов против единственного кандидата от демократов Байдена.