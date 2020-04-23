«Такого еще никогда не было, нужно спасать рынок нефти всем миром» — иранский министр
«Такого еще никогда не было, нужно спасать рынок нефти всем миром» — иранский министр
© РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк
Обмен «любезностями» между США и Ираном.

Приказ Трампа открывать огонь по иранским военным катерам и ответная угроза Ирана обстреливать корабли США, угрожающие его безопасности.

Может не привести к военному конфликту, но уже ведёт к росту цены на нефть. Сознательная игра Трампа?