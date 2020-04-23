Обмен «любезностями» между США и Ираном.
Приказ Трампа открывать огонь по иранским военным катерам и ответная угроза Ирана обстреливать корабли США, угрожающие его безопасности.
Может не привести к военному конфликту, но уже ведёт к росту цены на нефть. Сознательная игра Трампа?
Обмен «любезностями» между США и Ираном — приказ Трампа открывать огонь по иранским военным катерам и ответная угроза Ирана обстреливать корабли США, угрожающие его безопасности, может не привести к военному конфликту, но уже ведёт к росту цены на нефть. Сознательная игра Трампа?— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 23, 2020