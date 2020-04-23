Российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в микроблоге Twitter заметил, что угроза Дональда Трампа открывать огонь по иранским катерам «неожиданно» привела к росту нефтяных котировок

«Такого еще никогда не было, нужно спасать рынок нефти всем миром» — иранский министр © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Приказ Трампа открывать огонь по иранским военным катерам и ответная угроза Ирана обстреливать корабли США, угрожающие его безопасности.

Может не привести к военному конфликту, но уже ведёт к росту цены на нефть. Сознательная игра Трампа?

Обмен «любезностями» между США и Ираном — приказ Трампа открывать огонь по иранским военным катерам и ответная угроза Ирана обстреливать корабли США, угрожающие его безопасности, может не привести к военному конфликту, но уже ведёт к росту цены на нефть. Сознательная игра Трампа? — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 23, 2020

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