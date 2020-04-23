Украина должна рассчитывать только на себя.
Мы сейчас видим, что страны не помогают друг другу. Все рассчитывают только на свои силы. Пишутся экономические программы отдельно для каждой страны и правительства. Мы можем хаять нашу экономику и власть, но можем опереться только на себя и своих сограждан.
Все в наших руках и руках нашей Национальной академии наук. Именно она должна стать ключевым Институтом государственного управления. Развития без науки быть не может.
Кстати, до 1996 года в Конституции Украины за Академией было закреплено даже право законодательной инициативы.