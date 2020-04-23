Экс-глава Госагентства по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины Владимир Семиноженко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что Национальная академия наук Украины должна стать ключевым институтом управления и получить право законодательной инициативы

Украина должна рассчитывать только на себя.

Мы сейчас видим, что страны не помогают друг другу. Все рассчитывают только на свои силы. Пишутся экономические программы отдельно для каждой страны и правительства. Мы можем хаять нашу экономику и власть, но можем опереться только на себя и своих сограждан.

Все в наших руках и руках нашей Национальной академии наук. Именно она должна стать ключевым Институтом государственного управления. Развития без науки быть не может.

Кстати, до 1996 года в Конституции Украины за Академией было закреплено даже право законодательной инициативы.