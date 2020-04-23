Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook проанализировал последствия постсоветских медицинских реформ, проводимых в России, Белоруссии, Армении и республиках Средней Азии

О медицине в ЕАЭС.

Как видно, медицину «оптимизировали» во всех республиках ЕАЭС. Всё различие лишь в том, когда проводилась данная «оптимизация». В России количество коек стало уменьшаться с запуском системы страховой медицины. В Беларуси сокращение начали в 2012 году.

Теперь количество коек на 10 тыс. населения и в России, и в Беларуси примерно одинаково.

Армения сильно пострадала в 1990-х, затем было снижение количества коек в период с 2006 по 2012 годы, количество которых затем немного выросло. Год Зеленского: хотели как лучше, а получилось как при Порошенко. Главные темы соцсетей 22 апреля © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

Средняя Азия — Казахстан и Кыргызстан — являются примерами того, что бывает, когда власти закрывают больницы при росте численности населения. На графике нет Узбекистана, но там данная — среднеазиатская — тенденция выражена ярче всего. В 1995 году в РУз было 79 коек на 10 тыс. населения, в 2000 году — 55,9, а к 2016 году и вовсе 41 койка на 10 тыс. населения. За это время узбеков стало на 12,6 млн человек больше (рост численности населения к 1991 году на 61%).

Схожая ситуация и с количеством врачей на 10 тыс. населения. В России оно уменьшилось в период с 2011 по 2015 год, затем произошёл небольшой рост, но без восстановления. Выросла Армения: с пиковых 30,3 врача в 2001 году до пиковых 45,1 врача в 2018 году. По Беларуси всех данных нет, но с 2010 года в РБ стабильное увеличение количества врачей на 10 тыс. человек, однако показатель всё равно остаётся ниже постреформенного российского.

Средняя Азия вновь оказалась в ловушке растущего населения: в Кыргызстане примерно столько же врачей на 10 тыс. населения, сколько и в Узбекистане (на график не попал), а Казахстан при сокращении коечного фонда смог увеличить количеств врачей. Количество врачей на 10 тыс. человек в столице РУз — Ташкенте — в период с 2004 по 2018 г. находилось в коридоре от 75 до 80 (за исключением 2017 года с показателем в 63 врача). А вот в регионах показатель не доходит и до 30 докторов на 10 тыс. населения.