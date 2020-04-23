Политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко на своей странице в соцсети Facebook написал, что, скорее всего, у Саакашвили не получится решить сложные проблемы Украины «кавалерийским наскоком», и это может привести его в ряды оппозиции

Еще раз о Саакашвили. Часто спрашивают: почему именно Саакашвили? Почему именно сейчас?

Мне понятна логика выбора Президента Зеленского. Он три месяца искал сильного и опытного кандидата на пост вице-премьера по экономике. Но безуспешно. Кто-то ему не подошел, кто-то отказался. А Саакашвили очень подходил на роль локомотива реформ и тарана в осуществлении быстрых и решительных действий.

Условно говоря, Зеленскому нужен новый «Богдан» (как энерджайзер и катализатор) в правительстве. Но для успешной деятельности Саакашвили необходимы неограниченные полномочия. И кто-то тогда должен поделиться властью — либо сам Президент Зеленский, в чем я сильно сомневаюсь, либо Премьер-министр. Иногда они возвращается. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной © AP, Efrem Lukatsky

Думаю, Д.Шмыгаль не в восторге от такой перспективы. Прямо и публично Шмыгаль не будет выступать против Саакашвили, так как его сейчас поддерживает Зеленский, но за свой статус будет бороться.

Что меня еще смущает. Вполне возможно, что у Саакашвили не будет успешного результата (все-таки, очень сильный кризис; да и нехватка реального влияния на власть также скажется) и что тогда? Саакашвили молча уйдет? Вы в это верите? Из власти, как правило, уходят в оппозицию.

Дай бог, чтобы у Саакашвили получилось, и чтобы функциональные противоречия во власти не обострились. Но Украина не Грузия. Наши проблемы гораздо сложнее и масштабнее. Лихой кавалерийской атакой их не решишь. В этом убедился и сам Зеленский.

Но, наверное, какие-то иллюзии на этот счет у него еще остались, и он все еще ищет гипер-эффективного исполнителя по решению экономических проблем.