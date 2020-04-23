Осуждённый Тбилисским судом Саакашвили должен быть экстрадирован в Грузию для отбытия наказания или отбыть наказание в Украине.
Эй, «Слуги народа»! Передайте своему Президенту, что два года назад Тбилисский городской суд не только признал Саакашвили виновным в злоупотреблении властью и осудил его к четырём годам лишения свободы, но и запретил ему занимать должности в органах государственной власти. Приговор был вынесен заочно, в связи с тем, что подсудимый скрывался от грузинского правосудия на территории Украины.
И ещё передайте ему, Президенту, что по действующему украинскому законодательству Саакашвили должен быть экстрадирован на родину для отбытия наказания или отбыть наказание в Украине.
И последнее. Напомните Президенту об обязательных конкурсах за замещение вакантных должностей в органах власти, о всяких там комиссиях «доброчесності», которые проверяют эту самую «доброчесність» кандидатов, о новых лицах во власти и прочих его предвыборных обещаниях…
И ещё напомните ему о том, что под видом «реформ» Украину всегда грабили всякие проходимцы, какими бы красивыми словами они не прикрывались…