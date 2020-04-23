Депутат Верховной Рады, бывший заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин на своей странице в соцсети Facebook напомнил президенту, что согласно украинскому законодательству осужденный Тбилисским судом Михаил Саакашвили, должен быть выслан из страны или отбывать тюремный срок на Украине

Осуждённый Тбилисским судом Саакашвили должен быть экстрадирован в Грузию для отбытия наказания или отбыть наказание в Украине. В «Слуге народа» есть разногласия по назначению Саакашвили — СМИ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эй, «Слуги народа»! Передайте своему Президенту, что два года назад Тбилисский городской суд не только признал Саакашвили виновным в злоупотреблении властью и осудил его к четырём годам лишения свободы, но и запретил ему занимать должности в органах государственной власти. Приговор был вынесен заочно, в связи с тем, что подсудимый скрывался от грузинского правосудия на территории Украины.

И ещё передайте ему, Президенту, что по действующему украинскому законодательству Саакашвили должен быть экстрадирован на родину для отбытия наказания или отбыть наказание в Украине.

И последнее. Напомните Президенту об обязательных конкурсах за замещение вакантных должностей в органах власти, о всяких там комиссиях «доброчесності», которые проверяют эту самую «доброчесність» кандидатов, о новых лицах во власти и прочих его предвыборных обещаниях…

И ещё напомните ему о том, что под видом «реформ» Украину всегда грабили всякие проходимцы, какими бы красивыми словами они не прикрывались…