Осуждённый Тбилисским судом Саакашвили должен быть экстрадирован в Грузию для отбытия наказания или отбыть наказание в Украине. 

В «Слуге народа» есть разногласия по назначению Саакашвили — СМИ
В «Слуге народа» есть разногласия по назначению Саакашвили — СМИ
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Эй, «Слуги народа»! Передайте своему Президенту, что два года назад Тбилисский городской суд не только признал Саакашвили виновным в злоупотреблении властью и осудил его к четырём годам лишения свободы, но и запретил ему занимать должности в органах государственной власти. Приговор был вынесен заочно, в связи с тем, что подсудимый скрывался от грузинского правосудия на территории Украины.

И ещё передайте ему, Президенту, что по действующему украинскому законодательству Саакашвили должен быть экстрадирован на родину для отбытия наказания или отбыть наказание в Украине.

И последнее. Напомните Президенту об обязательных конкурсах за замещение вакантных должностей в органах власти, о всяких там комиссиях «доброчесності», которые проверяют эту самую «доброчесність» кандидатов, о новых лицах во власти и прочих его предвыборных обещаниях…

И ещё напомните ему о том, что под видом «реформ» Украину всегда грабили всякие проходимцы, какими бы красивыми словами они не прикрывались…