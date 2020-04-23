Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook утверждает, что украинские власти снимут карантин только после того, как это сделают ведущие европейские страны, однако это вовсе не означает окончания эпидемии коронавируса

Когда закончится пандемия?

Меня упрекнули в том, что я совсем ничего не пишу о пандемии коронавируса. Упрек принимаю, но только частично. В первый же день, когда в Украине был введен карантин, я высказался на эту тему и предложил альтернативный вариант действий, который, на мой взгляд, более соответствовал украинским реалиям и украинским скромным возможностям.

Но в карантине, как и в любой другой области человеческой деятельности, существует такое понятие, как мода. Менее развитые страны всегда повторяют действия более развитых, чаще всего бездумно и с печальными последствиями. Украина следует карантинной моде, принятой в европейских странах-законодателях мод: Германии и Франции, ну и США, конечно. И пока в этих странах не отменят карантин, у нас он тоже вряд ли будет отменен. Таковы законы модной зависимости. Ведь нами управляют не потому, что все так хотят поуправлять нами, а потому, что готовность к внешнему управлению заложена в нашем менталитете, в нашем нежелании и неспособности самим заняться своими делами.

Но когда отменят карантин в странах-лидерах? Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 22 апреля © бюллетень

Сразу же оговоримся, что отмена карантина совсем не означает, что пандемия, как многие думают, закончилась. Совсем нет. Это не связанные понятия. Карантин лишь замедляет нарастание пандемии, но не в состоянии ее прекратить. А зачем нужно замедление развития эпидемии?

Чтобы выиграть время для выработки вакцины против коронавируса и чтобы сгладить темпы нарастания числа заболевающих, чтобы снизить нагрузку на койко-места.

Карантин может быть отменен при следующих условиях:

— если экономические последствия карантина будут столь трагичными, что соблюдение его будет уже приводить к драматическим последствиям для экономики, к голоду, вспышкам преступности, распаду социальной ткани общества и т.д. Другими словами, когда лекарство оказалось хуже болезни;

— когда власти посчитают, что они организационно подготовились к нарастанию потока инфицированных;

— когда власти посчитают, что люди сами, без принуждения государства, готовы принимать все меры предосторожности, для того чтобы замедлить нарастание эпидемии;

— когда будет найдена вакцина от коронавируса.

Но значительно более важный вопрос — это когда же закончится пандемия?

Ответ очень простой, но, к сожалению, не очень приятный.

Только тогда, когда в обществе наберется критическая масса людей, которая уже переболела коронавирусом и спаслась от него с помощью приобретения иммунитета или с помощью вакцины. Такой критической массой ученые считают 75% всего населения. Только после этого цепная реакция, как в атомном реакторе, начинает затухать, и вирус теряет, что называется, свою биологическую базу для размножения.

Поэтому, когда власти нам рисуют небольшие цифры заболевших, это означает лишь то, что вся эпидемия у нас еще впереди. Впрочем, вы можете и не верить цифрам властей. Конституция совсем не обязывает вас верить всему, что говорят власти.

Когда ожидается разработка такой вакцины? Разводы, насилие и выпивка. Неочевидные опасности самоизоляции © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Не раньше, чем через 6-7 месяцев. Это самый оптимистичный вариант. Плюс для Украины еще 5-6 месяцев, пока вакцина появится на прилавках аптек. Итого психологически надо настраиваться года на полтора. Шмыгаль вчера ломанул с плеча: "Эпидемия продлится два года!" Может быть, он и прав!

А что будет происходить все время, пока вакцина не поступит в систему здравоохранения Украины?

Ответ: вирус будет последовательно перемалывать все общество с такими темпами, которое общество ему позволит. Все зависит от дисциплины соблюдения социальной дистанции.

Кто имеет больше шансов умереть?

Тот, кто генетически не может выдержать заражение коронавирусом или перенести вызванные им осложнения. Все дело в генетике! А это судьба!

Почему в Италии вымирают целые семьи независимо от возраста? Все дело в генетической предрасположенности.

Но ученые пока не в состоянии ответить на вопрос, кто генетически предрасположен перенести коронавирус, а кто, увы, нет. И это самая неприятная истина, именно она вызывает панику населения.

Одно успокаивает, что, по уже имеющейся статистике, подавляющее большинство населения успешно преодолевает инфекцию. Но нет пока научных подтверждений, что переболевший получает пожизненный иммунитет. Есть уже случаи повторного заболевания.

В ближайшие 2-3 месяца однозначно, скорее всего в США, Японии или России, будут разработаны тесты на антитела, которые будут показывать, кто из переболевших уже приобрел иммунитет на коронавирус. Счастливчики получат соответствующий паспорт и смогут спокойно ездить по миру.

Ну, вот, пожалуй, все, что я могу вам сообщить о ситуации с эпидемией коронавируса. Так сказать, тезисно, без углубления в детали. Берегите себя!