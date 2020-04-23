Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов на своей странице в Facebook отметил, что рассуждения историка Юваль Ной Харари о будущем мира после глобальной эпидемии вполне укладываются в нынешние сценарии развития событий с коронавирусом

Известный историк Юваль Ной Харари в колонке для Financial Times рассказал, как человечество в погоне за легкими решениями в борьбе с коронавирусом может потерять свободу.

Человечество столкнулось с мировым кризисом. Возможно, с самым большим кризисом нашего поколения. Решения лидеров и властей в ближайшие несколько недель, скорее всего, предопределят наш мир на годы вперед. Они повлияют не только на наши системы здравоохранения, но и на экономику, политику и культуру.

Многие краткосрочные чрезвычайные меры останутся.

Целые страны становятся подопытными кроликами в огромных социальных экспериментах. Что произойдет, если все будут работать дома, а общаться только на расстоянии? Что произойдет, если целые школы и университеты перейдут в онлайн? Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 22 апреля © бюллетень

В борьбе против эпидемии некоторые государства уже применяют новые инструменты наблюдения. Самый наглядный пример — Китай. Пристально следя за смартфонами, используя сотни миллионов камер, распознающих лица, и обязывая людей проверять и сообщать об их температуре тела и состоянии, власти Китая не только могут быстро идентифицировать тех, кто может быть переносчиком коронавируса, но также отслеживать их перемещения и идентифицировать всех, с кем у них был контакт. Широкий спектр мобильных приложений сообщает гражданам о близости инфицированных пациентов.

Если мы не будем осторожны, эпидемия может стать переломным моментом в истории наблюдения. Не только потому, что она может нормализировать широкое использование инструментов наблюдения за массами в странах, которые до этого от них отказывались.

Даже когда количество зараженных коронавирусом упадет до нуля, некоторые правительства, жаждущие данных, могут утверждать, что системы биометрического наблюдения стоит оставить, потому что они боятся второй волны коронавируса или потому что новый штамм Эболы появился в центральной Африке, или потому что… вы понимаете. За нашу приватность в последние годы ведется большая битва. Кризис, создаваемый коронавирусом, может стать переломным моментом в этой битве…