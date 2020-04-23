Российский журналист, обозреватель газеты «Коммерсант» Максим Юсин на своей странице в соцсети Facebook отметил, что возврат Саакашвили в украинскую власть переведет отношения Москвы и Киева в глубоко замороженное состояние

Если надо дать короткий комментарий о возможном назначении Михаила Саакашвили вице-премьером правительства Украины, то он будет таким: для Москвы это важный маркер, индикатор, что конструктивный диалог с командой Владимира Зеленского в обозримом будущем невозможен. Головачев назвал три причины, почему Зеленский позвал Саакашвили © Facebook, Головачев Андрей

Отношения будут примерно такими же, как при позднем Порошенко. Глубоко замороженными и по сути враждебными.

Если же давать более развёрнутый комментарий, с прицелом на украинскую внутреннюю политику, то я бы сказал так: Саакашвили за время пребывания на Украине показал себя как деструктивная сила колоссального масштаба.

Все, кто заключал с ним хотя бы тактический союз, потом об этом жалели. Но было поздно. Не вижу причин, почему Зеленский станет исключением.