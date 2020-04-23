Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook заметил, что Саакашвили в скором времени будет претендовать на премьерское кресло, после заговорит и о своих президентских амбициях

Кадровый резерв Сороса!

Саакашвили находится в резерве Сороса. Михо некуда деваться. В Европе он не нужен. В Америке тоже. Ему даже во въезде в США отказано. Его посадят в Грузии. Де ніде, но не дома он ещё пригодится. Но это не к добру. Это только усилит градус отношений, на совещаниях будут стараться обходиться без воды и сока. Иногда они возвращается. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной © AP, Efrem Lukatsky

Очень интересно будет ли голосовать Порошенко за утверждение кандидатуры Михаила Николаевича? Тоже вопрос.

Есть общее правило, бывших президентов не бывает. Они могут вновь при деле только как советники. Правило написано кровью и скандалами. Саакашвили претендует на вице-премьера. Пока!

Потом посягнет на премьерское кресло. А через некоторое время вновь начнет говорить о президентских амбициях. Не удивлюсь если он где-нибудь скажет о необходимости объединить Украину с Грузией.