Кадровый резерв Сороса!
Саакашвили находится в резерве Сороса. Михо некуда деваться. В Европе он не нужен. В Америке тоже. Ему даже во въезде в США отказано. Его посадят в Грузии. Де ніде, но не дома он ещё пригодится. Но это не к добру. Это только усилит градус отношений, на совещаниях будут стараться обходиться без воды и сока.
Очень интересно будет ли голосовать Порошенко за утверждение кандидатуры Михаила Николаевича? Тоже вопрос.
Есть общее правило, бывших президентов не бывает. Они могут вновь при деле только как советники. Правило написано кровью и скандалами. Саакашвили претендует на вице-премьера. Пока!
Потом посягнет на премьерское кресло. А через некоторое время вновь начнет говорить о президентских амбициях. Не удивлюсь если он где-нибудь скажет о необходимости объединить Украину с Грузией.