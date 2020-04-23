Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему Зеленский пошел на приглашение в правительство неоднозначного политика – Михаила Саакашвили

Президент Зеленский пытается поднять свои стремительно обваливающиеся рейтинги и преодолеть недовольство Европы, назначив вице-премьером Украины "по реформам" Михаила Саакашвили, о котором в мире уже практически забыли и его успехи в Грузии больше не предстают в таком радужном цвете, каким его видели когда-то. Тем не менее, отставной ура-реформатор готов попробовать еще раз, если ему предоставят полномочия и финансирование, о которых он пока келейно поговорил со Шмыгалем.

Сразу скажу: в реформы Саакашвили в Грузии и тем более в Украине я не верю. Однако, как говорится, надежда умирает последней, и тут у Зеленского все-таки есть возможность сохранить популярность еще на год, если он пустит "реформаторский зуд" Саакашвили в нужном направлении. Это:

1) Война с олигархами и "посадки". Система не даст создать достойный суд, который будет оперативно позволять репрессии против воров. Потому я повторю свой рецепт, который я уже советовал Саакашвили в Одессе: провести через законодателей создание еще одного нового района (например, в Киевской области) и к нему — судебного округа.

Новые суды назначает Президент — это его прерогатива. Пусть назначит кого-то из саакашвилевской обоймы. После этого указом Президента создается антикоррупционное отделение прокуратуры с местом расположения в этом новом округе. По закону, все дела, которые заведет прокуратура в этом округе, будут подсудны этому новому суду — вуаля, без изменений конституции и без лишнего шума у вас есть настоящий антикоррупционный суд. И нужна-то всего воля Президента и немного хитрости. «Не учатся на ошибках». Эксперт объяснил, чем закончится «второе пришествие» Саакашвили на Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А потом назначайте любого грузинского спецпрокурора, и "посадки" потекут рекой. Да, верховный суд будет часть из них отклонять, но это будет через год-два и для хайпа уже не будет иметь существенного значения. Главное, олигархи и другие воры напугаются и побегут. Мы уже видели эффект страха: воры становятся менее вороватыми и испуганными.

Первыми, кого надо реально сажать в тюрьму, чтобы резко уменьшить беспорядок в стране, — это тех олигархов, которые вмешиваются в политику, как Коломойский и компания, даже пару недель в тюрьме благотворно на него повлияют — кто например сейчас слышал и вспоминал о Корбане? Также через пару месяцев после тюрьмы исчезнет и имя Коломойского. Также нужно поступить и с Порошенко и его политическим пулом.

2) Реформы арбитража. Их также можно провести без Рады и изменений в конституции. Просто учредить арбитражи при ТПП, предварительно сменив руководство и пригласив иностранных судей. Об этом я уже писал, нет смысла вдаваться в подробности.

3) Полная распродажа госсобственности иностранным консорциумам со 100% прозрачными бенефициарами. Продолжаю советовать Зеленскому (Саакашвили) продавить создание страхового фонда инвестиций в Украину с Францией, ЕБРР и Канадским банком развития. Без этого инвестиций не будет.

4) Отменить наконец разрешительный характер таможенного декларирования для малого и среднего бизнеса, готового внести одноразовый залог в размере возможных штрафных санкций. Пусть такие предприятия как например Текстильный бизнес Александр Соколовский один раз внесут страховой залог и забудут о том, что есть проблемы с таможней.

5) Мораторий на любые проверки для малого бизнеса. Опыт Казахстана говорит, что в этом нет ничего страшного. запрет на проверки также не требует никаких новых законов — только Указа Президента. Для начала он может сделать это на год, а потом продлевать. Народу надо давать зарабатывать и кормить себя иначе обязанность кормить голодных граждан переходит государству.

Есть, конечно, еще десятки пунктов, но писать все это — пустая трата времени. Больше в Украину никто в мире уже не верит, в том числе и я.