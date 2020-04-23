Украинский политолог Кирилл Молчанов на своей странице в соцсети Facebook написал, что власти изначально хотели продлить карантин не только на пасхальные, но и на майские праздники с целью не допустить массовых празднично-протестных выступлений

Карантин: быстрый выход по примеру европейских стран.

На днях правительство предложило свой план по выходу из карантинных мер, его даже назвали «День К». Так вот, как и ожидалось, продлили до 11 мая, что вкладывается в рамку аналогичных действий от европейских государства, где в среднем первые послабления начали вводить через полтора-два месяца после старта карантина. В свою очередь подобная практика была и в китайском Ухане.

В соседней Словакии с 22 апреля уже начали плавный выход и поэтапное снятие жестких ограничений. В Украине изначально было ясно, что реперными точками будет не только Пасха (которая в Европе прошла на неделю раньше), но и майские праздники, включая День Победы. Посему логика в этом и состояла, чтоб до 10-11 мая украинцев еще не пускать на массовые мероприятия во избежание больших скоплений людей. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 21:00 22 апреля © бюллетень

Естественно, прекращение карантина будет поэтапным, но для самого факта его начала Шмыгаль очертил два ясных условия: во-первых, если в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется или колеблется в пределах 5% (прирост заболеваемости за сутки). Во-вторых, больницы заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 50%.

Второе условие выглядит вполне выполнимым в среднем по стране (так как масштаб эпидемии сильно отличается от одного региона к другому), а вот с первым условием (прирост не более 5% в день) пока сложнее. Сейчас он держится на уровне 7-10. Хотя если нынешний уровень прироста в день в абсолютных числах (400-500) будет сохраняться и не будет увеличиваться, то в конце апреля (когда число заражённых достигнет 10 000) вполне можно выйти и на 5%.

Так что, оценивая не только медицинскую компоненту, а и экономическую, середина мая будет отправной точкой снятия жестких ограничительных мер. Естественно, рестораны и кинотеатры в этот день не запустят, как и киевский метрополитен, но сфера обслуживания и торговли начнет выходить из спячки.

Пострадавших от кризиса правительство собирается поддержать за счет сформированного фонда по борьбе с коронавирусом. Во-первых, будут выплачивать пособия безработным от 1000 до 9000 гривен. Во-вторых, будут выплачиваться деньги (через работодателей) по так называемой частичной безработице. То есть тем, кто отправлен в неоплачиваемый отпуск.

Да, это не заокеанский велфэер по 1200 долларов на безработного американца, но благодаря правительству Гончарука, провалившему наполнение бюджета в январе-феврале на 20%, это то, что может выдать украинская экономика (сюда же индексация пенсий и надбавка).

Что касается малого и среднего бизнеса, обещают дешевые деньги, под него расширили кредитную программу 5-7-9%. Ту самую, которая была запущена под лозунгом "Повертайся і залишайся" и, по задумке Зеленского, должна была способствовать возвращению на родину заробитчан. Собственно, они уже в Украине. Теперь это: 3-5-7-9% плюс льготная ставка, снижающая еще до 75% базовую, в случае если компании занимаются производством лекарственных средств, медизделий, медицинского оборудования.

В целом опросы общественного мнения демонстрируют, что украинцы понимают важность безотлагательных, а в какой-то степени и жестких карантинных мер (61% опрос группы «Рейтинг»), вводимых правительством, поэтому важно, чтоб они так же оперативно снимались в корреляции с экономическим положением, что и планируется Шмыгалем с 11 мая.