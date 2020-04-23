Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что приход Саакашвили в украинскую власть вызван желанием Зеленского создать противовес влиянию олигархов и Авакова

Саакашвили как приговор Шмыгалю.

С назначением Саакашвили радует то, что теперь шоу будет больше и ярче. Срач в прямом эфире будет знатный. Однако, если серьезно, то это назначение — пролог к отставке Шмыгаля. Уже летом.

Очевидно, что Саакашвили заводят на премьера. Зеленский хочет избавиться от влияния олигархов. А поскольку Зеленский очень хочет получить кредит МВФ, но не знает, как угомонить Коломойского, то нужен бультерьер. А Миша это именно он. Иногда они возвращается. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной © AP, Efrem Lukatsky

И под Мишу уже с месяц назад начали заряжать боты "Саакашвили премьер, Саакашвили премьер". Ну приблизительно как под Смешко выскочили, а потом исчезли, как и появились. А это значит, что кто-то дает деньги. Кто может давать? Тут к бабке не ходи, что это группа наших "рыночников-западников", которых объединяет одна мегаидея "Кредиты МВФ — это деньги инвесторов". Мир радикально изменился, но песня будет именно такой. Эта тусовка не меняется.

Последствия решения Зеленского будут очевидны — это жесточайший конфликт внутри власти. Ну, как летом 1917 между большевиками и Временным правительство. Коломойский, Аваков и прочие будут отвечать. Саакашвили будет расшатывать, но при этом не имеет системности и системной силы. Нового Бендукидзе у него нет. Массы будут звереть от срача и голодухи. Осень 2020 по ходу будет запоминающейся.

Так выпьем же, товарищи, за краски жизни, которые эту жизнь дают прочувствовать во всей ее красоте и разнообразии.