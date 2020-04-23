Политический и экономический эксперт Андрей Головачев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что Владимир Зеленский, как и ранее Порошенко, надеется, что сможет удержать получокнутого грузина в рамках договоренностей, но эти расчеты обречены на провал

Зачем Зеленский пригласил Саакашвили?

На это есть, как минимум, три причины которые лежат на поверхности:

1. После увольнения Гончарука и Рябошапки, и назначения правительства, состоящего из олигархических марионеток, а также утверждения одиознейшей Венедиктовой генпрокурором, Зеленский, фактически, потерял поддержку Запада. И США, и ЕС на дипломатическом уровне "выразили обеспокоенность" приверженностью нашего президента курсу проевропейских реформ. А выделив Украине смехотворные 1.2 млн долл. на борьбу с коронавирусом, США показательно продемонстрировали Зеленскому свое отношение к его последним политическим решениям. Положение становилось тревожным.

Поэтому приглашение Саакашвили имело целью продемонстрировать Западу, что Зеленский, по-прежнему желает проводить реформы. А Саакашивили — это на Западе по-прежнему позитивный бренд, хотя и немного потускневший. Иногда они возвращается. Саакашвили как инструмент установления контроля Демпартии США над Украиной © AP, Efrem Lukatsky

Вполне возможно, что Зеленский, действительно, хотел бы провести некоторые реформы, которые бы стимулировали малый и средний бизнес создавать рабочие места. Потому что 1.5 млн возвратившихся заробитчан, оказавшись без источников существования, будут грозить разнести нынешнюю власть.

Для этого надо:

— провести масштабное дерегулирование

— провести радикальную налоговую реформу

— радикально сократить чиновничий аппарат

— вычистить коррупционные схемы, но только там, где не задеваются интересы олигархов

— освободить малый бизнес от проверок и т.д.

Но Зеленский сформировал такое опереточное правительство, которое не способно к проведению таких радикальных реформ. Точнее, вообще никаких реформ.

Поэтому Зеленский надеется, что Саакашвили сможет расшевелить это шмыгалевское болото и провести через ВР некоторые необходимые либеральные законы и поддержать падающий рейтинг Президента.

2. Зеленский надеется с помощью Саакашвили уравновесить через чур огромное влияние Авакова в правительстве. А как эти два темпераментных персонажа любят друг друга — хорошо известно.

3. И последнее, но довольно важное. Зеленский надеется (а возможно на это уже есть договоренность) руками Саакашвили начать реально преследовать Порошенко, раскапывая и показывая обществу его коррупционные схемы. Сейчас никто не способен на это.

Конечно, Зеленский очень рискует, приглашая в правительство безбашенного Саакашвили. Грузин, вне всякого сомнения, сразу же начнет на высокой должности отчаянно пиариться и выстраивать свою политическую карьеру, как всегда на демагогии и махровом популизме, нацеливаясь на место самого Зеленского. Ведь не секрет, что Михо считает, и вполне справедливо, — бывшего шоумента полным дилетантом и политическим недоразумением.

Но, Зеленский сам сконцентрировал в своих руках всю исполнительную и законодательную власть, быстро захлебнулся от полномочий, которые не под силу ни одному смертному на Земле и довел ситуацию до полной неуправляемости. Пришлось что-то делать, чтобы не довести ситуацию до социального взрыва. Скандальный демарш и два варианта. СМИ рассказали, кто и зачем лоббирует Саакашвили в правительство Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Зеленский понимает издержки своего решения. Понимает, что очень рискует. Но, как раньше и Порошенко, он надеется, что сможет удержать получокнутого грузина в рамках договоренностей. Такова оптимистическая природа почти любого человека (кроме автора этого поста), который всегда надеется на благоприятные результаты своих решений и не хочет думать о возможных негативных последствиях.

Но, как когда —то Порошенко, так и Зеленский через 5-6 месяцев горько пожалеет, что пригласил Саакашвили.

Да, и самое главное. Никаких реформ Саакашвили провести, конечно, не сможет. Для реформ нужно:

— иметь устойчивое, а не ситуативное большинство в ВР, которое реально желает провести реформы

— иметь в подчинении силовые структуры, чтобы быстро подавить сопротивление бюрократии и олигархов

— иметь поддержку президента.

Ничего этого у Саакашвили нет и не будет. И он это прекрасно понимает!

Михо идет в правительство только для начала своего нового восхождения на высший пост в стране, надеясь на поддержку Запада, где у него по-прежнему высок авторитет.

Просто такова сверх амбициозная натура Саакашвили. Он может быть только первым или никаким. Удержать себя он не состоянии.

Но, как только Зеленский и Ермак осознают, что им не удалось переиграть Саакашвили, они предпримут все усилия, чтобы, как и Порошенко, выкинуть грузина из страны. И им в этом помогут все олигархи: и Аваков, и Коломойский, и Медведчук, и Фирташ с Левочкиным, и Порошенко, и даже Пинчук. И весь бюрократический аппарат. Интересы быстро совпадут.

История с Саакашвили повторится. Возможно уже, как фарс.