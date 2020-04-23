Я от всей души поддерживаю назначение Саакашвили вице-премьером в Кабмин Шмыгаля.
Во-первых, хуже не будет. Хуже просто некуда.
Во-вторых, Вице-премьер — фактический ноль. Нет министерства, аппарата, бюджета. Нет ничего, кроме таблички на кабинете и машины.
В-третьих, этот катализатор величия ускорит ликвидацию зе-команды.
Будет весело и шумно. Аваков будет рад.
Соросятня приободрится. Куда ни глянь — одни плюсы.
Жду возвращения Сакварелидзе, Деканоидзе, Знуладзе, Квиташвили, и Лорткипанидзе и прочих Ебаноидзе.
Пора прекратить стесняться и вернуть во власть Яценюка, Гройсмана и Порошенко.
Вперед и вниз. Поехали. Веселая намечается самоликвидация.