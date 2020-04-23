Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш на своей странице в Facebook предложила власти не стеснятся и вернуть всех выгнанных ранее «грузинов-реформаторов», а заодно и Порошенко с Яценюком

Я от всей души поддерживаю назначение Саакашвили вице-премьером в Кабмин Шмыгаля.

Во-первых, хуже не будет. Хуже просто некуда.

Во-вторых, Вице-премьер — фактический ноль. Нет министерства, аппарата, бюджета. Нет ничего, кроме таблички на кабинете и машины.

В-третьих, этот катализатор величия ускорит ликвидацию зе-команды. «Не учатся на ошибках». Эксперт объяснил, чем закончится «второе пришествие» Саакашвили на Украину © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Будет весело и шумно. Аваков будет рад.

Соросятня приободрится. Куда ни глянь — одни плюсы.

Жду возвращения Сакварелидзе, Деканоидзе, Знуладзе, Квиташвили, и Лорткипанидзе и прочих Ебаноидзе.

Пора прекратить стесняться и вернуть во власть Яценюка, Гройсмана и Порошенко.

Вперед и вниз. Поехали. Веселая намечается самоликвидация.