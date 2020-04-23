Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что бездумное продление карантина без поддержки бизнеса и промышленности неизбежно приведет к разрушению длинных производственных цепочек и массовым банкротствам

Сколько придется еще простым смертным терпеть карантин? Крушение титанов. Дорогой газ и падение спроса добивают украинский химпром © РИА Новости, Виктор Чернов | Перейти в фотобанк

Сегодня Кабмин похерил теплящуюся робкую надежду. Даже без любых послаблений режима продлил карантин до 11 мая.

А что сегодня мы видим в украинском бизнесе? Начинают рушиться целые отрасли, рвутся длинные цепочки взаимосвязей и сотрудничества, страдают все производители и потребители. Неужели В.Зеленский и Д.Шмыгаль не понимают, если не решать эти злободневные проблемы, нашу экономику накроют мощные волны банкротств предприятий и банков?

В итоге бездействие властей закончится глубоким политическим кризисом, т.к. это не борьба с коронавирусом, а стыдоба.