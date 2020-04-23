Сколько придется еще простым смертным терпеть карантин?
Сегодня Кабмин похерил теплящуюся робкую надежду. Даже без любых послаблений режима продлил карантин до 11 мая.
А что сегодня мы видим в украинском бизнесе? Начинают рушиться целые отрасли, рвутся длинные цепочки взаимосвязей и сотрудничества, страдают все производители и потребители. Неужели В.Зеленский и Д.Шмыгаль не понимают, если не решать эти злободневные проблемы, нашу экономику накроют мощные волны банкротств предприятий и банков?
В итоге бездействие властей закончится глубоким политическим кризисом, т.к. это не борьба с коронавирусом, а стыдоба.