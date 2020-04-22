Украинский политолог Юрий Романенко на своей странице в соцсети Facebook язвительно заметил, что Саакашвили нужно немедленно принять предложение Зеленского и на практике показать невозможность реформ

«Надеюсь пригодиться народу Украины». Саакашвили подтвердил, что станет вице-премьером в правительстве Шмыгаля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Саакашвили нужно немедленно принять предложение Зеленского стать вице-премьером по реформам, чтобы убедительно показать такие же результаты, как на посту главы Одесской ОГА.

Проще говоря, Зеленский, понимая (а скорее Ермак), что реформы невозможны, решил идти по пути имитации реформ. Точно так же Керенский ездил летом 1917 года по стране и рассказывал, как все изменится после Учредительного собрания.

А мужички уже начали делить помещичьи земли. Точно так же, как сегодня региональные элиты тянут на себя одеяло.