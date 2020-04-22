Саакашвили нужно немедленно принять предложение Зеленского стать вице-премьером по реформам, чтобы убедительно показать такие же результаты, как на посту главы Одесской ОГА.
Проще говоря, Зеленский, понимая (а скорее Ермак), что реформы невозможны, решил идти по пути имитации реформ. Точно так же Керенский ездил летом 1917 года по стране и рассказывал, как все изменится после Учредительного собрания.
А мужички уже начали делить помещичьи земли. Точно так же, как сегодня региональные элиты тянут на себя одеяло.