Главный аналитик по вопросам налоговой политики Института социально-экономической трансформации Вячеслав Черкашин на своей странице в соцсети Facebook обратил внимание, что практически все европейские правительства намерены усилить борьбу с офшорными схемами ухода от налогов

Кризис стал причиной новой волны дискуссий о допустимости существования офшорных юрисдикций.

В некоторых странах приняты жесткие решения об отказе в государственной поддержке офшорным компаниям.

Так, Министерство финансов Дании продлило схему поддержки бизнеса до июля текущего года, однако разъяснило, что "компании которые ранее не платили внутренние налоги, не будут иметь права на государственную помощь".

Премьер-министр Польши Mатеуш Моравецкий сделал резкое заявление: "Давайте покончим с налоговыми убежищами, которые являются проклятием современной экономики». Поэтому, одним из условий доступа компании к государственной Программе финансовой защиты является опция уплаты внутренних налогов с бизнеса. «Прокурор добавит!» Самые громкие дела, которыми будет заниматься новый руководитель Генпрокуратуры Украины © Facebook, Ирина Венедиктова

Аналогичные призывы раздаются и в Великобритании на фоне обращения два дня назад Virgin Atlantic Airways к правительству за экстренной финансовой помощью (предположительно в сумме 500 млн фунтов стерлингов) в дополнение к пакету помощи, что уже была предоставлена всем британским компаниям. Хотя, один из совладельцев компании миллиардер с офшорной пропиской сэр Ричард Брэнсон более 14 лет не платит налоги в Великобритании.

В Украине вопросы деофшоризации (очевидно сознательно) сконцентрированы в едином документе — в целом "людоедском по отношению к бизнесу" законопроекте 1210, находящемся более месяца на подписи у Президента (с нетерпением и надеждою ожидаем вето!).

При этом, не менее актуальные вопросы международного обмена информацией (такие как внедрение стандарта автоматического обмена налоговой информацией — CRS MCAA и инициация замены модели соглашения FATCA с односторонней на взаимную) остаются вне поля зрения экономических властей.