Журналист Иван Лизан на своей странице в соцсети Facebook рассуждает о судьбе теоретического наследия Владимира Ленина и его возможном переосмыслении в современной России

О неизбежности ленинизма 2.0.

Политики изменят своё отношение не только к Сталину, но и к Ленину с текущего нейтрального и отрицательного на положительное. Это будет неизбежной и объективной переоценкой их деятельности и наследия.

Можно сколько угодно мечтать о России, которую кто-то потерял, но эти мечтания лучше оставить писателям для их книг о попаданцах. Политики думают о будущем, а будущее России всегда одно: догоняющая модернизация, которую приходится проводить для того чтобы ещё сильнее не отстать от стран капиталистического центра. Россия как Чёрная королева из сказки «Алиса в Зазеркалье»: вынуждена бежать очень быстро лишь бы ещё сильнее не отстать. Пантократор нового века. Ленину - 150 © РИА Новости, Петр Оцуп | Перейти в фотобанк

Но байка о том, что Россия всегда будет на полуперефирии ложна: когда-то там были Китай с Южной Кореей. В центр прорваться можно. И Ленин, создавший на месте рухнувшей под внутренними противоречиями буржуазно-временной России, красную Россию, тому пример. Если не можешь прорваться в капиталистический центр, то следует создать свой социалистический центр. И он был создан.

Теперь у нас Россия буржуазная, но не временная: реставрация сделала своё дело. И если политики, управляющие страной, желают выжить (а они явно желают выжить так как с момента Крыма и санкций прошло 6 лет за которые российский капитализм так и не приполз на коленях в Вашингтон), то от наследия Ленина и большевиков им не уйти.

Наш советский период — это наша античность, а наша задача уподобиться средневековым монахам, которые провели рецепцию Римского права, и грамотно провести рецепцию нашего красного античного наследия.

Поэтому отказ от драпировки Мавзолея неизбежен, равно как и изменение мышления элит: хвалить Ильича завтра они не начнут, да и возрождения его культа ожидать не стоит, но «краснеть» политикам придётся. А там, где красный цвет, там и Ленин.

С днём рождения, Владимир Ильич. Ты — вечен.