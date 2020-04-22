Украинский финансовый аналитик Сергей Фурса на своей странице в соцсети Facebook отметил, что попытка депутатов Верховной Рады «подкорректировать» закон о НАБУ может привести к очередным сложностям в сотрудничестве с МВФ

Депутаты украинского парламента неугомонны в своих попытках выстрелить себе в голову.

Полгода думать над принятием антиколомойского закона, который призван не допустить отката ключевой программы в рамках сотрудничества с МВФ, и теперь закладывать новую бомбу законом про НАБУ, который хотят изменить, подорвать вторую ключевую реформу из программы. А именно — нивелировав независимость НАБУ. МВФ и «прекрасный новый мир». Старт дегуманизации капитализма © AFP, SAUL LOEB

Или кто-то думает, что МВФ простит откат одной реформы на фоне принятия антиколомойского закона? Зря думает.

Опять мелкие жулики пытаются играть в наперстки. И опять получать по шапке. И опять ставят под угрозу финансовую стабильность страны. И да, это давно поданный закон не от правящей партии.

И есть надежда, что депутаты ЕС отзовут его раньше, чем он успеет наделать бед, и не позволят использовать себя втемную людям Коломойского, которые уже вовсю радуются таким новациям. По крайней мере, если они понимают, что может наделать эта бомба.