Украинский политический обозреватель Янина Соколовская на своей странице в соцсети Facebook написала, что первый год президентства Зеленского благодаря технократическому правительству Шмыгаля в целом возымел позитивный эффект

Зе-год: что в позитиве?

С сегодняшнего дня у президента заканчиваются оправдания. Фраза: "Не судите его, дайте год поработать" сегодня теряет смысл. Пошел второй год президентства, и пришло время судить не по гамбургскому (он попроще будет), а по киевскому счету.

Эти счета Зеленскому предъявляют по всей строгости под- и внезаконья, грустно смеясь, что благодаря коронавирусу он выполнил два обещания: вернул заробитчан домой и организовал державу в смартфоне.

И недовольство им, судя по соцсетям и рейтингам, велико. И вроде б за руку не пойман, но раздражает. И ждали большего, получили, как всегда. И рейтинг вроде падает.

Вроде — тут ключевое слово. Потому что за Зе голосовали 73 процента, а за жесткий карантин выступают 72. И есть у меня подозрения, что это одни и те же люди, верящие в силу государства Украина и продолжающие считать Зеленского чародеем. Они никуда не исчезли. Они сидят под телевизорами и верят. Ну что ж, им легче. Им, можно даже сказать, хорошо. А как быть остальным, им во что верить? Позитивы где искать? Как сформировать счастливый поворот сюжета? Утраченные иллюзии. Как Зеленский изменил Украину за год правления — видео

Я вижу только один вариант: оценить год президентства Зе по работе правительства. Не веселого Гончаруковского, а технократичного Кабинета Шмыгаля. По нему на самокатах не катаются, потому время на решение вопросов остается и используется по назначению. Например, на противостояние пандемиии и одновременное вытягивание экономики из пике. Беспрецедентный, надо сказать, опыт.

И в связи с тем, что человеческая память любит только свежую информацию, год Зе запомнится не

Гончаруком, заявившим, что он профан в экономике, ни Богданом, сумевшим поссорить президента с его фракцией, ни Ермаком, попавшим в эпицентр скандала, а назначением спокойно и планомерно работающего Шмыгаля, к которому нет претензий, потому что его действия и высказывания не раздражают, а умиротворяют общество.

А еще себе в плюс президент запишет антикризисную программу опять же Шмыгаля, которая стартует сразу после прохождения страной пика пандемии.

Еще один плюс — финансовая поддержка врачей и медперсонала, индексация пенсий и выплата гражданам 30 млрд грн. Она тоже от правительства исходит, но улучшает имидж команды Зе, потому что премьер не проявил политические амбиции.

Еще один зеленый электоральный плюс будет от малого и среднего бизнеса, которому правительство прописало ему антикризисную программу и продлит ее на 90 дней после завершения карантина, а кредитную отсрочку растянет вообще на 9 месяцев.

За это время бизнес вполне способен родить новую, постпандемийную страну — если ему помочь, а потом еще и не мешать.

Но в связи с тем, что где два украинца, там три гетьмана, опция "не мешать" дается нам тяжело. И вот уже Верховная рада пытается блокировать проекты Шмыгаля. И на борьбу с ней идет сил не меньше, чем на преодоление пандемии. А ведь Раду дустом не посыпешь.

Но тем ни менее, вопреки всему и несмотря ни на что (список этого ничто долог), первый год президентства Зеленского благодаря правительству Шмыгаля возымел позитивный эффект. И это — очевидное-невероятное, снова произошедшее с нашей страной.