Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook пояснил, что уже в ближайшее время страну ждет масштабная безработица, высокая инфляция, девальвация национальной валюты, все это в совокупности сделает невозможным обслуживание внешнего долга

Сколько будет стоить гривна?

Коронавирус как-то всё вместе закручивает: и эмоции, и деньги. И теперь ведущие аналитики международных агентств выделяют в этом коронакризисе три ключевых макроэкономических процесса:

1) мощный удар по потребительскому спросу;

2) глобальное сокращение предложения;

3) нефтяная война с невероятным обрушением биржевых цен до самых минимумов. Украина замерла в ожидании обвала. Что произойдет с экономикой во время и после карантина © kmu.gov.ua

И как бы ни свирепствовал коронавирус — всё самое опасное и тревожное, например, для экономики Украины еще впереди, а именно:

— значительное уничтожение капитала;

— масштабная безработица;

— высокая инфляция;

— девальвация гривны.

Если без эмоций и без политики, то уже нельзя обслужить наш внешний долг без девальвации гривны и плюс инфляция. А Кабмин с Нацбанком готовы к нестабильности на украинском валютном рынке?

Стоит и Владимиру Зеленскому серьезно задуматься, что мы будем делать, если через два-три месяца экономика страны не поднимется? Как скоро появятся новые финансовые конструкции для удержания гривны?

Как-то, ребята, грустно в ожидании 30 и 40 гривен за одного «американца».