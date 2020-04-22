Сколько будет стоить гривна?
Коронавирус как-то всё вместе закручивает: и эмоции, и деньги. И теперь ведущие аналитики международных агентств выделяют в этом коронакризисе три ключевых макроэкономических процесса:
1) мощный удар по потребительскому спросу;
2) глобальное сокращение предложения;
3) нефтяная война с невероятным обрушением биржевых цен до самых минимумов.
И как бы ни свирепствовал коронавирус — всё самое опасное и тревожное, например, для экономики Украины еще впереди, а именно:
— значительное уничтожение капитала;
— масштабная безработица;
— высокая инфляция;
— девальвация гривны.
Если без эмоций и без политики, то уже нельзя обслужить наш внешний долг без девальвации гривны и плюс инфляция. А Кабмин с Нацбанком готовы к нестабильности на украинском валютном рынке?
Стоит и Владимиру Зеленскому серьезно задуматься, что мы будем делать, если через два-три месяца экономика страны не поднимется? Как скоро появятся новые финансовые конструкции для удержания гривны?
Как-то, ребята, грустно в ожидании 30 и 40 гривен за одного «американца».