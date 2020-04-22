Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook заявил, что реальные действия Украины на линии соприкосновения дают больше представления об истинных планах Зеленского, чем его речи

С 5:35 ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.) ведут обстрелы населённых пунктов ДНР, в том числе в зоне разведения Петровское.

Неделю назад здесь бродил Зеленский в маске и черепом на шевроне и заявлял, как все почувствовали прекращение огня: Миф и правда о гражданской войне на Донбассе. Кто на самом деле воевал в «АТО»? © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир».

Видимо, ощущения закончились, решили обстреливать — 60 прилетов за час!

05:35 — н.п. Богдановка — н.п. Петровское (в пределах участка разведения №3): произведено 51 выстрел из БМП-1, выпущено 9 гранат из СПГ;

И это за 6 часов до заседания Контактной группы, где и можно бы до бы согласовать и новые участки разведения, и режим прекращения огня.

Поступки демонстрируют намерения ярче слов!