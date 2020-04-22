С 5:35 ВФУ (Вооруженные формирования Украины. — Ред.) ведут обстрелы населённых пунктов ДНР, в том числе в зоне разведения Петровское.
Неделю назад здесь бродил Зеленский в маске и черепом на шевроне и заявлял, как все почувствовали прекращение огня:
«Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир».
Видимо, ощущения закончились, решили обстреливать — 60 прилетов за час!
05:35 — н.п. Богдановка — н.п. Петровское (в пределах участка разведения №3): произведено 51 выстрел из БМП-1, выпущено 9 гранат из СПГ;
И это за 6 часов до заседания Контактной группы, где и можно бы до бы согласовать и новые участки разведения, и режим прекращения огня.
Поступки демонстрируют намерения ярче слов!