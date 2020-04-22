Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook отметил, что за прошедший год своей президентской каденции Владимир Зеленский так и не смог подобрать дееспособную команду управленцев

Годовой туман правления президента!

Год — срок и большой, и мизерный. Смотря с чем сравнивать, конечно. Но для правления Владимира Зеленского, который ровно год назад выиграл выборы президента Украины, — это дистанция огромного размера.

В прессе сегодня многие так или иначе разбирали деятельность шестого президента Украины за прошедший год. Как водится, было много полярных мнений благодаря заказным статьям, где Зеленский показан как гарант демократии и успешный политик.

Понятно, что президенту и его команде, используя все современные технологии, надо показать какой-то эффект от его работы. Но, к сожалению, признать нужно обратное. Как и его предшественник, Зеленский не выполнил ни одного предвыборного обещания, обеспечивших ему 73 процента голосов избирателей во втором туре голосования.

Ну разве что его призыв, чтобы украинцы возвращались домой, был услышан, но причиной обратного в страну потока стал коронавирус, а не успешная экономическая деятельность успешного шоумена. К тому же вернуть 65 миллионов украинцев в страну чревато таким коллапсом, что не снилось ни в одном кошмарном сне или жестоком кинотриллере. Часть уже вернулась, и власти не знают, что с ними делать. Лесев: Порошенко украл у страны пять лет, а Зеленский пока только год © Facebook, Игорь Лесев

Говорят о демократических изменениях. Реально кругом сплошной бардак и неразбериха, отсутствие всякой власти, вертикали. Один из примеров, когда семь губернаторов не дали своевременно отчет о ситуации. Министр жалуется, что они не дали отчет. А в нормальном государстве отчет о картине в регионе дается как рапорт на фронте о положении дел. Губернаторы объяснились. Но тогда министр должен уйти в отставку.

Я не вижу ничего относительно укрепления законности, правопорядка. Нераскрытыми остаются преступления убийства Шеремета, Вороненкова, Калашникова. Уже можно допрашивать самого Зеленского. На пресс-конференции по этой теме министр внутренних дел что-то шептал и пояснял президенту на ухо. Занятная картина. Что это за форма информирования.

У Зеленского есть понимание организации деятельности "95 квартала". Это правда. Все говорят о жестком подходе, активном участии во всех сценариях и постановках, вникает во все детали. Но Украина не "95 квартал". Там есть экономика, энергетика, образование, медицина. То есть поле более широкое для деятельности. Поэтому Зеленский подбирает себе подобных, которые умеют прикалываться. Мы видели, как глава администрации Богдан ему постоянно нашептывал что-то на ухо. Такая практика в мировой политике полный нонсенс. Президент идет на мероприятие полностью подготовленным, какие-то детали ему могут подсказать, но не таким образом. Складывается впечатление, что глава офиса работает как суфлер, по-театральному. Команды никакой. Отсюда и полный развал по всем направлениям. Ярчайше сказал про Зеленского и самого себя бывший премьер Гончарук, заявив: "Я профан, а он туман!"