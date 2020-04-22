Киевский журналист Игорь Лесев на своей странице в соцсети Facebook подвел своеобразный итог годовому президентству Владимира Зеленского

Он не лох какой-то, он просто украл у нас всех год жизни.

Итак, Нелох Какой-то отпраздновал свою первую годовщину. Отпраздновал с индивидуальным профитом. 46% прохожих все еще веруют в то, что имеют дело не с лохом, а Президентом Украины. Хороший показатель, особенно если учитывать, что за минувший год изменения произошли только стилистические. Гиппопотама разрешили называть бегемотом. И там, где раньше начиналась падучая с коллективной истерикой, сейчас допустимо только хмурить бровки и пафосно надувать губки.

А так все то же самое. Был Петр Алексеевич Порошенко, а стал Петр Алексеевич Зеленский. И Петру Алексеевичу Зеленскому есть чем похвастаться.

Мир на Донбассе также невозможен, как и в лучшие годы Порошенко. Боевые действия идут даже с большей интенсивностью, чем они шли в 2018 году. Отброшена идея полного разведения войск. Не допущены никакие прямые переговоры с сепаратистами. На Нормандской встрече не достигнуто абсолютно ничего. Мир — это война. Петр Алексеевич может гордиться, что ему не 42 года, и что не он лох. Без пророка в своем отечестве. Зеленскому-президенту — год © REUTERS, AP/Stringer

Посадки коррупционеров. Знаете, когда девчушка идет в гости «на кино», она вряд ли рассчитывает, что на ней непременно по итогу женятся. Но нас даже дешевым вином не угостили, а просто тр….ли в подъезде. Я лично не ожидал, что вот возьмут и посадят Порошенко. Ну разденут. Ну вынудят съехать на ПМЖ в Испанию. Но вот так, чтобы вообще никого не посадили… Не в том плане, что вот возьмите и дайте нам крови. Но хотя бы одно доведенное до суда дело о коррупции. И даже этого нет. Ни женитьбы, ни тамянки.

Рынок земли. Меня всегда веселило выражение «ссаной тряпкой по лицу». Еще с детства. Никак не мог понять, зачем на тряпку нужно ссать. Какая-то сложная конструкция в голове выходила. Найти тряпку, затем поссать на нее. А потом этой обоссанной тряпкой кому-то тыкать в лицо.

Вот Зеленский нас всех затыкал этой ссаной тряпкой с рынком земли. Затыкал несколько подленько, потому что закончик был принят под карантин, когда люди не смогли выйти даже на протест. И, кстати, тыкал в нас мочой Порошенко, потому что без его голосов хрен бы приняли закон. Хороший такой союз меча и орала образовался, согласитесь. У Порошенко меч, у Зе — орал. И землю на продажу выставили, и бабла от МВФ не получили, так еще и тряпку обоссали.

Гуманитарка. Вот тут все хорошо. Твердый стул. Все по заветам Петра Алексеевича. И мовный закон действует, и в школах полностью ру-образование отменили, и борьба с «фейками» и «вражеской пропагандой» усиливается. Даже журналистов надумали маркеровать по кошерности на взаправдашних и всех остальных агентов Кремля.

Изменилась разве что тональность. Оригинальный Петр Алексеевич каждое утро начинал с отражения путинской агрессии, а к обеду в веселом угаре томосячил. Зеленский же пока начинает с малых доз и во вкус бандеровской наркомании пока еще не вошел. Но впереди ведь еще четыре года. Будет еще и в вышиванке гарцевать, и ежедневные свечки в телек вернет, и памятники нелоховские открывать. Мне бы, например, очень хотелось увидеть Зеленского на открытии памятника Петлюре. В порнушке, знаете ли, должна быть какая-то изюминка. «Противолодочный зигзаг» Игоря Коломойского. Как "отец" президента стал его конкурентом © AFP, UNIAN AGENCY/ VLADYSLAV MUSIENKO

Снос старой Системы. Вот за это эксы могут Зе не только развешивать поклоны, но и башлять вполне нелоховские деньги. Аутентичный Порошенко за 5 лет вызвал рвоту у всей страны к политической элите, которая формировалась в Украине все предыдущие четверть века. Пять лет ежедневного кропотливого лганья и тошноты, чтобы люди готовы были проголосовать по итогу за кого угодно — хоть за дохлую собаку, хоть за виртуальную партию.

И что же? Зеленскому хватило года, чтобы обнулить весь порыв миллионов людей. Какие-то 360 дней, и Гройсман с его ревами и омелянами уже не кажется таким бездарным премьером. Еще полшишечки, и уже сетка рабица Яценюка будет казаться грандиозным инфраструктурным проектом. Вот лох бы так смог?

Кадры решают все. Неубиенная истина от мертвого усача. И кадры Петра Алексеевича Порошенко у нас таки решают все. Все, кто был при власти во времена Порошенко, продолжают оставаться во власти при Зеленском. Чуток тусанули колоду на самом верху. Верхнюю карту сняли, нижнюю и разок срезали. Все. И назвали это «командой молодых реформаторов». Нефедов, Степанов, Аваков, Пристайко, идейный порохобот Немчинов, Криклий, все руководители директоратов Кабмина… Редкий непорохобот найдется в команде Зе, чтобы с редкой птицей долететь до середины Днепра.

Жаль, что портит всю картину этот коронавирус. При этом портит всем фигурантам. Петр Алексеевич Порошенко кусает локти, почему вспышка этой уханьской заразы случилась не год назад. Человек бился, шаманил, фантазировал, морячков на двух речных катерках в сопровождении древнего буксира чуть ли не на штурм Крымского моста посылал, вводил потешное военное положение… А зараза целый год не давала о себе знать.

Но то, чего так ждал один Петр Алексеевич, получил другой его продолжатель дел. И получил некстати. Это уже не Санжары. Тут не песика спасти из Китая и упасть на мороз. Тут самая натуральная жопа, оголившая всю декоративность нашего государства. Все, что ни делается, делается понарошку. Лес горит, значит, будут тушить, пока сам не выгорит. Блокпосты поставят для ограничения въезда в города с броневиками и автоматчиками, ну чтобы совсем серьезно выглядеть. А все как въезжали, так и въезжают. Тысячу пенсам пообещают и от слов не откажутся. А тысяча будет, но чуть попозже. Потемкинская деревня величиной с Украину.

А Зе все-таки молодчинка. Шапка Петра Алексеевича ему не давит. Тот украл у нас 5 лет жизни, а этот пока только один год. И 46% фантазеров в запасном полку. Натуральный Нелох Какой-то.