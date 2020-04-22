Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook заметил, что в период глобального кризиса финансовые риски усиливаются в том числе и для украинских бизнесменов, которые могут оказаться беззащитными перед агрессивными действиями западного капитала

Сейчас в опасной зоне находятся финансово состоятельные граждане

У них есть определенные активы — недвижимость, ценные бумаги, валюта под подушкой и что-то еще. И с этими активами может произойти всё что угодно. На примере нефтяных контрактов по WTI, когда за один день 20 апреля цена обрушилась на 50%, мы осознали — в нынешних коронакризисных обстоятельствах всё может стоить ноль. Или даже как отрицательные процентные ставки, невероятный минус на любой актив.

Словом, можно остаться и вовсе без штанов, при этом сильно подорвав здоровье на пути в кардиологический центр. Есть и реальная опасность попасть под тяжелую руку наглого бандита или отчаявшегося безработного «активиста». Транснациональные корпорации «выдавят» внутренних олигархов с рынка земли на Украине — Дудчак © РИА Новости, Нина Зотина

Ситуация очень опасная и с далеко идущими негативными последствиями. Но в панику впадать нельзя. Сейчас — тот самый бесценный период, когда нужно перегруппировать финансы, инвестиции и даже мысли. Как раз сейчас нардепам нужно принять проект Закона о рынках капитала и в соответствии с его требованиями запустить в интересах финансово состоятельных граждан и в целом экономики страны деятельность инвестиционных фирм и доверительных обществ.

Кстати, по данным ведущих аналитиков в США инвестируют более 80% американцев, в Украине едва наберется 1,5%-2% населения. Также по статистике женщины инвестируют успешнее мужчин: они на 0,4% больше имеют годового дохода от инвестиций, чем мужчины.

Да, кризисы постепенно проходят, падение сменяется ростом. А ведь если бы удалось поднять украинский фондовый рынок, внутренний рынок совместного инвестирования, рынок доверительного управления и рынок деривативов, то смогли бы проиндексировать пенсии, реформировать суды и главное — реально повысить уровень жизни украинцев.

Думаю, час пробил. Особенно для успешных инвесторов-женщин. Отдельной вишенкой на торте — размышления одной из них: «Посчитала свои финансы на ближайшую неделю и пришла к выводу, что мне бы очень подошёл счастливый брак по расчёту, который состоялся бы, например, послезавтра».

Усмехнемся и действуем, время бежит бешено…