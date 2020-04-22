Сопредседатель «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрий Бойко на своей странице в соцсети Facebook заявил, что отсутствие проработанного плана действий правительства в условиях эпидемии и экономического кризиса будет иметь для Украины катастрофические последствия

Правительство прячет отсутствие экономической и противоэпидемической стратегии за продолжением карантина, а тем временем бизнесы разоряются, люди теряют работу, семьи беднеют.

Нам в очередной раз демонстрируют слайды, где вообще отсутствуют какие-либо расчеты и конкретика по ключевым макропоказателям и отраслям промышленности. Украина замерла в ожидании обвала. Что произойдет с экономикой во время и после карантина © kmu.gov.ua

Европейские страны давно начали программы по поддержке экономики и уже активно готовятся к выходу из карантина. Проводят массовые тестирования, называют даты открытия школ, определяют, какие бизнесы и когда смогут приступить к работе, в то время как в Украине нет даже точной цифры по количеству безработных. 364 тысячи, как утверждает официальная статистика, или всё-таки около 3 млн?

До сих пор нет информации о потерях, которые понесла экономика. Нет ответа, как власть планирует восстанавливать работу промышленности.

Мы подготовили программу, направленную на преодоление бедности и поддержку национальной экономики, предложили план антикризисных мер. Принять его необходимо уже в ближайшие недели, иначе всё обернется катастрофическими последствиями и для бюджета, и для страны в целом.