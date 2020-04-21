Израильский политолог Соломон Манн на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему руководство страны посчитало возможным несколько ослабить карантинные меры

В Израиле произведены небольшие послабления карантина, заработал ряд предприятий, вышли на маршруты больше общественного транспорта в городах, начали работу детские учреждения для детей с особыми потребностями. Открываются магазины, находящиеся вне торговых центров со выходом на открытые пространства. Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 16:00 21 апреля

В стране 13.883 инфицированных, 4353 выздоровевших (позитивная динамика). Фактически эпидемия локализована и не выходит за пределы очагов. Будем надеяться, что снятие карантина пройдет успешно и безопасно.

В США также существенно снизились темпы заражения и смертность, разница с Европой снова становится очевидной. По-прежнему 85% инфицированных находятся в 9 штатах, причем в 5 штатах вокруг Нью-Йорка — это 65% всех инфицированных США.

Трамп собирается изолировать очаговые штаты, а во всех остальных начать постепенный выход из карантина.