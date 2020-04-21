Сегодня отмечается славный юбилей, знаковая дата в истории евроинтеграции Украины.
Ровно сто лет назад был заключен Варшавский договор — унизительное кабальное соглашение между Пилсудским и погромным атаманом Петлюрой.
Петлюра отдавал Польше огромные украинские территории — Галичину, Волынь, Холмщину, Лемковщину, Надсанье — и предоставлял свои отряды для польского похода на Киев, потому что Пилусдский нуждался в пушечном мясе. А собственность польских помещиков на территории петлюровской УНР объявлялась неприкосновенной, и ее обязались защищать от крестьян.
Настоящая капитуляция, акт национального предательства, соглашательство с убивающим украинцев агрессором. Напомните об этом патриотам, которые считают изменой призывы перестать стрелять на Донбассе.