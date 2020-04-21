Украинский журналист, социолог, активист правозащитного движения Андрей Манчук на своей странице в Facebook напомнил нынешним поклонникам Петлюры об условиях Варшавского договора, заключенного 100 лет назад главой УНР с Пилсудским

Сегодня отмечается славный юбилей, знаковая дата в истории евроинтеграции Украины.

Ровно сто лет назад был заключен Варшавский договор — унизительное кабальное соглашение между Пилсудским и погромным атаманом Петлюрой. День в истории. 21 апреля: Петлюра отдал Польше Волынь и Галичину © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Петлюра отдавал Польше огромные украинские территории — Галичину, Волынь, Холмщину, Лемковщину, Надсанье — и предоставлял свои отряды для польского похода на Киев, потому что Пилусдский нуждался в пушечном мясе. А собственность польских помещиков на территории петлюровской УНР объявлялась неприкосновенной, и ее обязались защищать от крестьян.

Настоящая капитуляция, акт национального предательства, соглашательство с убивающим украинцев агрессором. Напомните об этом патриотам, которые считают изменой призывы перестать стрелять на Донбассе.