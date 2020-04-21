Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов на своей странице в соцсети Facebook заметил, что ровно 100 лет назад польское командование, готовя нападение на Украину, издало Инструкцию для концентрационных лагерей пленных

Поляки запрещают использовать термин "польские концлагеря": мол, на территории Польши были немецкие концлагеря. Почему же? Были и польские. Украина, НАТО и план несостоявшейся ядерной войны © РИА Новости, Юрий Сомов | Перейти в фотобанк

В этот день 100 лет назад польское командование, готовя нападение на Украину, издало Инструкцию для концентрационных лагерей пленных. Как видите, не стеснялись использовать данный термин. И в этих лагерях были жестоко уничтожены тысячи и тысячи русских, украинских, белорусских пленных.

Но почему-то сейчас все любят вспоминать Катынь или Освенцим, а эти страшные концлагеря поминать не принято.