Украинский экономист, эксперт Института Growford Алексей Кущ на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему радость некоторых «специалистов» от падения цен на нефть преждевременна и безосновательна

Специально сделал паузу и подождал, покуда схлынет лавина радостных постов касательно отрицательных цен на нефть (по индексу счастья Украина в этот день находилась на вершине мира).

Есть такое явление в психоаналитике — проекция. Любые негативные события на рынке нефти мы проецируем на РФ и тут же активизируется дискурс о ее ближайшем распаде. У меня хорошая память и именно поэтому, многие посты последних дней вызвали в воспоминаниях 2009-й и 2014-й год, когда цены на нефть также стремительно снижались: смысл и общая тональность постов были практически идентичны, при чем даже у одних и тех же авторов.

Прошло 11 лет относительно дешевой нефти и РФ не развалилась, наоборот повысила свою резистентность к кризису. Я здесь не пытаюсь быть адвокатом РФ, а просто рационально анализирую ситуацию. Внутренние установки никогда не позволяли мне скатываться до примитивного "шапкозакидательства", хоть такой подход в Украине и крайне популярен (хотя и является самым ярким рудиментом "совка", как копчик является рудиментом хвоста).

Меня больше беспокоит, что в пересчете на условный нефтяной эквивалент, производство биотоплива станет невыгодно и цены на кукурузу, рапс и подсолнечник резко пойдут вниз. А мы теперь в структуре экспорта — "кукурузники" (мечта Хрущева сбылась в постсоветской Украине).

Меня беспокоит, что в эксплуатации у нас остался один НПЗ и наши потребители получат очень опосредованную выгоду от падения цен на нефть, ведь реальный профит сейчас создается в странах, обладающих: а) мощностями по хранению; б) отработанными логистическими маршрутами; в) мощностями по переработке. То есть они смогут накопить бесплатную нефть, переработать ее и продать, когда цены на топливо пойдут вверх в условиях посткарантинного восстановления.

Меня беспокоит, что разговоры о закупке государством "бесплатной нефти" обогатят одного олигарха, а не государственный бюджет. Меня беспокоит, что, учитывая упомянутый нефтяной эквивалент, почти все украинские шахты могут быть закрыты. И еще беспокоит, что в такой сложный период, олигархи продолжают делить министерство энергетики и там сейчас и.о. министра….

Кстати, об отрицательных ценах на нефть я писал еще месяц назад и о них же мы говорили на "Черном лебеде" Вадима Карасева, а Витренко "проснулся" только сейчас. Кстати, если ЮВТ в свое время судили за "газовый контракт", то почему нужно делать исключение для ребят из Нафтогаза, которые закупились под завязку дорогим газом летом прошлого года? Не могли прогнозировать? Так вроде космические зарплаты для них всегда оправдывались "космической" компетентностью. Нефть ушла в минус: Трамп может спасти США только с помощью России и Саудовской Аравии © РИА Новости, Алексей Агарышев | Перейти в фотобанк

Кстати о Витренко. Он предложил воспользоваться ситуацией и заполнить наши резервуары бесплатной нефтью. Так сказать, подставить братское плечо сланцевикам США. Ключевые словосочетания, употребленные им в отношении наших мощностей по хранению: "были" и "должны быть".

Топ-чиновники до сих пор не знают о состоянии мощностей по активному хранению нефти в стране. Точнее они помнят, что когда-то что-то было: в армии, на неработающих НПЗ. Но если хотели зарабатывать, нужно было еще в начале года проводить инвентаризацию, оценивать состояние, в том числе по эко и противопожарной защите, отрабатывать логистические маршруты, перевалку. А так один треп.

Именно поэтому, на дешевой нефти заработает Беларусь и Китай, а не Украина. К "заработку" нужно было готовиться тогда, когда выкапывали стратегические продуктопроводы на металлолом или банкротили НПЗ, на которые сейчас можно было бы ввести государственные администрации по управлению, но не введут, так как для этого нужна субъектная власть, а не субъектный олигархат. В общем, этот кризис переживут страны, которые радуются своим успехам и эффективности своих правительств, а не тому, что у кого-то что-то "упало"…