Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook написал, что украинские политики застряв в бесконечном популизме, давно смирились с тем, что зайти во власть надолго нельзя, а следовательно, нужно использовать властно-коррупционные возможности на полную

О современной украинской политике и политиках пару не бесспорных тезисов

По сути вся она сводится к игре на ожиданиях избирателя с последующим обманом этих ожиданий. Вся ответственность за такой алгоритм — падение рейтингов и выбывание из последующих циклов успешного переизбрания во власть.

И этот факт никак не влияет на сохранение самого алгоритма взаимоотношений политик (политическая сила) — избиратель. Последний цепко держится за свои иллюзии, в надежде, что очередное голосование за "новое лицо" даст ему ожидаемое. Нисколько не заморачиваясь на предмет реалистичности последнего. Более того, не желая даже вникать в то, при каких условиях ожидаемая "лучшая жизнь" может воплотиться. А зачем? Как в "Недоросли": Митрофанушка с Банковой довезет. Без пророка в своем отечестве. Зеленскому-президенту — год © REUTERS, AP/Stringer

Нужно сказать, что и сами политики давно смирились с тем, что зайти во власть надолго, на несколько избирательных циклов в Украине невозможно. Потому, если уж случилось, то все усилия не на исполнение обещанного, а на ограбление бюджета, госсобственности и прочие ништяки. Ведь второго шанса может и не быть.

Фактически создана система демотивации элиты что-либо делать из обещанного избирателю, который все равно проголосует "против". Потому что его опять убедят, что правящая часть элиты ничего не сделала из обещанного. В итоге, качество вновь избранной части элиты закономерно деградирует исключительно в сторону растущего популизма обещаний. Без всякой оглядки на их реалистичность.

Как только появляется политическая сила, которая пытается "приземлить" избирателя с его "хотелками" она скатывается в маргинес. Избиратель, как наркоман, требует несбыточных обещаний и не готов их обменять на реалистичные. Поддержать тех, кто не хочет ему врать. Но готов держать слово в том, что пообещал исполнить. Такова, например, в нынешних реалиях, политическая судьба ОПЗЖ, наименее популистской среди всех проектов, представленных в Раде.

Итог такой траектории движения страны будет один — дефолт государственности в целом. В какой форме он случится неважно. То ли мы окончательно станем колонией США, то ли распадемся на части, то ли поначалу будет первое, потом — второе. В любом случае суверенно нас уже нет. И это — обидно.