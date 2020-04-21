Политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев на своей странице в соцсети Facebook отметил, что за прошедшие 5 лет НАБУ хорошо приспособилось к украинской коррупционной системе

О работе НАБУ в последнее время много сказано. Больше критики, меньше позитива. По прошествии 5 лет работы о результатах говорят прежде всего цифры. Брат за брата. Офис Зеленского попал в громкий коррупционный скандал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В 2020 г. НАБУ получило из бюджета рекордное финансирование за все годы работы, больше 1 млрд грн, а возврат за первый квартал в бюджет составил 14 тыс. грн. Постоянные скандалы, низкий уровень следственных действий, долгие расследования без результативных судебных решений, административное нарушение самого Сытника приводят к тому, что доверие к НАБУ даже ниже в сравнении, так сказать, со «старыми» правоохранительными органами.

Важный нюанс в том, что подкорректировать работу НАБУ сложно, поскольку закон выписан так, что парламентский контроль не работает. За последние несколько лет у нас прокуратура претерпела больше изменений. А НАБУ за это время, наоборот, хорошо приспособилось к коррупционной системе.

Не совсем справедлива и позиция других антикоррупционных общественных организаций (Центр противодействия коррупции и др.), которые признают неэффективность работы НАБУ, но все же не предлагают идей по реформированию или улучшению работы. Нам все же нужно искать свою модель борьбы с коррупцией, не отказываясь при этом от зарубежного опыта и помощи.