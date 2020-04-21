Главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва на своей странице в соцсети Facebook написал, что за год президентства Зеленский показал себя человеком, который не очень хочет что-то менять

Год назад на выборах президента победил Владимир Зеленский.

У меня с самого начала не было каких-то завышенных ожиданий от его президентства. Я не очень верил, что он сможет закончить войну на Донбассе. Также не особо верил, что он сможет посадить Порошенко и его подельников по разворовыванию страны. В победе над коррупцией, независимости от олигархов и в бурном росте благосостояния населения, а также в резком повышении качества госуправления тем более сомневался. Не говоря уже о том, что он пошлет МВФ, как Голобородько в фильме (о том, что не пошлет, он честно признался еще до выборов).

Еще год назад было понятно, что Зеленский — это не президент для больших свершений и перемен (хотя как раз за это и голосовал народ). Это человек, который будет идти по пути наименьшего сопротивления, минимизируя конфликты с людьми и структурами, которых он считает для себя важными. Без пророка в своем отечестве. Зеленскому-президенту — год © REUTERS, AP/Stringer

Поэтому мой лист ожиданий был очень скромным и исходил из того, что президент мог сделать с минимальными усилиями, а также из того, что президент мог бы просто не делать.

1. Дать команду СБУ прекратить крышевать радикалов — Стерненко и Ко. Что позволило бы их привлекать к ответственности за совершаемые преступления и начать потихоньку наводить порядок в стране.

2. Удалить из власти конфронтационные фигуры, правившие страной после Майдана и, по возможности, вернуть профессионалов, которых люстрировали после 2014 года.

3. Дать команду на разведение войск по всей линии разграничения на Донбассе, что свело бы к минимуму число обстрелов и жертвы с обоих сторон.

4. Дать команду на отмену или исправление дискриминационного закона о тотальной украинизации на основе рекомендаций евроструктур.

5. Прекращение разжигания религиозного конфликта внутри страны и давления на УПЦ.

6. Закрытие политически мотивированных уголовных дел, возбужденных во времена Порошенко.

7. Прекращение давления на медиа.

8. Исключение раскалывающей страну националистической риторики из официальных заявлений власти, а также из информполитики государства.

Вот, пожалуй, и все. Что мы видим через год?

Из всех 8 пунктов ожиданий более-менее оправдался лишь 5. И то со многими оговорками и, в основном, в силу личностного фактора. Ряд членов Зе-команды (Баканов, Трофимов и другие) прихожане УПЦ, а потому через них трудно продолжать давление. Но это пока. Что будет потом — посмотрим.

В остальном — ноль. Или даже минус.

При этом нельзя, конечно, сказать, что Зеленский и Порошенко — это одно и тоже.

Зеленский показал себя человеком, который не очень хочет что-то менять, идти на радикальные шаги. Да, войну не прекращает, но и новые походы через Керченский пролив не устраивает. Вопреки своей риторике («перемен требуют наши сердца») на практике он стремится сохранить статус-кво.

И в этом плане он куда более комфортная фигура для украинской элиты (от олигархов до местных феодалов), чем Янукович или Порошенко, которые пытались делить бизнес, стращали уголовными делами и «доили».

Однако в таком подходе изначально была заложена огромная проблема. Статус-кво, которое сложилось в Украине к весне прошлого года, мало кого устраивало (за исключением той самой элиты, да и то не всей). Потому народ и проголосовал за Зеленского в надежде на перемены.

Но дело не только в народе. В сохранении статус-кво не заинтересованы и внешние игроки.

Россия хочет закончить войну на Донбассе через политическую часть Минска, чтоб снять санкции, а также решить и другие проблемы вроде воды в Крым.

А Западу не нравится олигархическая вольница, из-за чего он не может добиться полной управляемости в Украине. Первоначально у Запада были определённые ожидания от Зеленского, но отставка Гончарука и Рябошапки показала, что до полной управляемости ещё далеко.

Эпидемия коронавируса значительно обостряет все эти противоречия и невероятно ускоряет процессы. И душевных видеообращений Зеленского для их обуздания может оказаться явно недостаточно.