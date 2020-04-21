Кстати, вы совершенно зря удивляетесь дикому количеству памятников, бюстов и прочих мемориальных досок бывшим коллаборантам и эсэсовцам, заполонившим Западную Украину.
Дело тут не только в желании переписать историю, смыть с себя поставленное Нюрнбергским трибуналом пятно позора и хоть как-то реабилитироваться.
Вопрос, в том числе, в другом. Вот вы показываете фотографии своего деда. Бравый молодой парень, вся грудь в орденах. Вы привыкли к этому, понимаете?
Для вас названия городов — это имена его побед, если начнете вспоминать. Улицы, школы, корабли и самолеты, названные именами ваших родственников, это как само собой. А у них никогда этого не было.
Вы как себе это представляете? Медаль за бегство под Бродами? От Лелюшенко и Рыбалко?
Не дали, да и если б дали, как-то уныло смотрится рядом с "За боевые заслуги", согласитесь. А за что ещё?
Тренировался, гоняя участников Французского сопротивления? Ну так себе, разве что в Калуше рассказать, не более. Подавлял восставших словаков? Стрёмно, туда ещё на работу ехать.
И так далее в том же духе.
Фразу «дед участвовал в Рельсовой войне» можно где угодно сказать. А фразу «было там на Волыни одно польское село…» где её скажешь-то? Но и это не всё.
Ваши-то кем служили? От рядовых до маршалов и начальников Генштаба.
Не равные, нет, это бред несусветный, не бывает в одном целом чего-то равного или неравного.
А если речь о полицаях или туземной эсэсовской дивизии, какие тут ордена и награды? Неоткуда им взяться, вы же не станете всерьез подозревать вермахт в желании отметить несуществующие боевые заслуги шуцманшафта? Поэтому приходится городить памятники самим себе.
И любоваться ими, самим себе выдумать истории о победах и заслугах, заскипидарить их в мемориальных досках и любоваться.
Завидуют вам, а как вы хотели?