Депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский на своей странице в соцсети Facebook пояснил, почему на Западной Украине с таким упорством ставят все новые памятники бывшим эсэсовцам и нацистским коллаборантам

Кстати, вы совершенно зря удивляетесь дикому количеству памятников, бюстов и прочих мемориальных досок бывшим коллаборантам и эсэсовцам, заполонившим Западную Украину.

Дело тут не только в желании переписать историю, смыть с себя поставленное Нюрнбергским трибуналом пятно позора и хоть как-то реабилитироваться.

Вопрос, в том числе, в другом. Вот вы показываете фотографии своего деда. Бравый молодой парень, вся грудь в орденах. Вы привыкли к этому, понимаете? Как украинские нацисты нашли общий язык с эстонскими © Facebook, Ruuben Kaalep | Facebook, Ruuben Kaalep | Перейти в фотобанк

Для вас названия городов — это имена его побед, если начнете вспоминать. Улицы, школы, корабли и самолеты, названные именами ваших родственников, это как само собой. А у них никогда этого не было.

Вы как себе это представляете? Медаль за бегство под Бродами? От Лелюшенко и Рыбалко?

Не дали, да и если б дали, как-то уныло смотрится рядом с "За боевые заслуги", согласитесь. А за что ещё?

Тренировался, гоняя участников Французского сопротивления? Ну так себе, разве что в Калуше рассказать, не более. Подавлял восставших словаков? Стрёмно, туда ещё на работу ехать.

И так далее в том же духе.

Фразу «дед участвовал в Рельсовой войне» можно где угодно сказать. А фразу «было там на Волыни одно польское село…» где её скажешь-то? Но и это не всё.

Ваши-то кем служили? От рядовых до маршалов и начальников Генштаба.

Не равные, нет, это бред несусветный, не бывает в одном целом чего-то равного или неравного.

А если речь о полицаях или туземной эсэсовской дивизии, какие тут ордена и награды? Неоткуда им взяться, вы же не станете всерьез подозревать вермахт в желании отметить несуществующие боевые заслуги шуцманшафта? Поэтому приходится городить памятники самим себе.

И любоваться ими, самим себе выдумать истории о победах и заслугах, заскипидарить их в мемориальных досках и любоваться.

Завидуют вам, а как вы хотели?