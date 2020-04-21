Бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник на своей странице в соцсети Facebook предположил, какие сценарии есть в запасе у Зеленского для того, чтобы досидеть положенный ему по закону пятилетний президентский срок

Конфуций: «Не дай бог тебе жить в эпоху перемен!»

Не все зависит от Зеленского. Он может иметь хотелки, но реально есть и те, кто сделал на него ставку. Есть какие-то обязательства, которые надо выполнить. И мы говорим не только о внутренних спонсорах, но и внешних. Землю ему нужно продать. Мы чувствуем, что он идет как бульдозер вперед к этой цели. Для Зеленского есть несколько сценариев.

Первый — попытаться досидеть пять лет. Очень большой подвиг. Нужно изменить себя и менять страну. Пока такого пути не вижу. Есть выражение — береги честь смолоду, а платье с нову. Здесь та же картинка. При том рейтинге 73 процента, молодости, казалось бы, он должен лететь к цели. Гольдарб: Зеленский за год не выполнил ни одного предвыборного обещания © Екатерина Чеснокова

Но сегодня пробыв у власти меньше года, он потерял больше половины поддержки. И если хочешь просидеть ещё четыре года, нужно править, реально принимать решения. Дал слово — держи. Говорил Порошенко будет сидеть… Реально разобраться с Международным валютным фондом. Прекратить войну на Донбассе. Начать торговать с Россией…

Если он не будет ничего делать, как сегодня, плыть по течению, то приведет Украину к водопаду. Соединенные Штаты, Россия и некоторые другие страны, взялись за весла и гребут против течения. Здесь же нет ни весел, ни желания выплыть. Спустит ситуацию, будет бунт бессмысленный и беспощадный. И не найдется ему места в Украине. Социальный вулкан взорвется и его накроет лавой.

Спастись Зеленский может, найдя повод (болезнь, семейные обстоятельства, президентский, парламентский кризисы и т.д.) и подать в отставку. Сценаристы 95 Квартала пропишут. Это будет — Умыть руки!

В любом случае ситуация у президента сложная. Кто думал, что твое правление придется на такой кризис и будет такая проверка на прочность?