Бывший министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко на своей странице в соцсети Facebook написал, что сегодня всем гражданам страны очевидно — НАБУ создано не для борьбы с коррупцией, а для охраны внешнего управления и его эмиссаров

Сегодня мы отмечаем 5-летие одной из самых бесполезных организаций в стране под названием НАБУ. Лукаш о пятилетии НАБУ: Антикоррупционеры множатся, как саранча, а толку ноль © Facebook, Елена Лукаш

Помните, с каким воодушевлением мы обсуждали стоимость «тактических носков», без которых эти героические парни и девчата точно не могли приступить к нещадной борьбе с коррупцией не на жизнь, а на смерть.

Рука так и тянется вставить одну гласную посредине этой аббревиатуры, чтобы более точно определить функцию этого бесполезного грантоедского детища.

Как тонко подметила сегодня одна очень умная женщина, «они созданы не для того, чтобы бороться с коррупцией. Они созданы, чтобы охранять внешнее управление и его эмиссаров!»

Поздравляю, рыцари тактических носков! 1 млрд грн в год обходитесь вы нам с вашими носками!