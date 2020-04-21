Общественный деятель, глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко на своей странице в соцсети Facebook отметил, что президент Зеленский за год впустую растратил огромный кредит доверия, оказанный ему украинскими избирателями

Ровно год назад Зеленский победил. Ровно год назад я это написал. Ровно год назад Юго-восток попытался вытащить страну из болота майдана к нормальной жизни. С тех пор многое поменялось в наших ожиданиях и мало что изменилось в стране. Никто не обещал, что в дороге будут кормить. Год Украины цвета знамени Пророка © president.gov.ua

Никто не спорит, что Зеленский — однозначно лучше Порошенко. Но, уверен, Владимир не желает запомниться только этим; лучше мрази Порошенко любой, кто не мразь, — не велика заслуга.

Но запомнится только этим, если не сделает выводов из прошедшего года и не вспомнит, кому он обязан своей победой. За год не сделать ничего для Донбасса, который поверил в него и дал 90%, это очень низко.

Вот почему избрали мы, а служит президент тем, кто избирал Порошенко?