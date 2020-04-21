Украинский экономист Александр Гончаров на своей странице в соцсети Facebook отметил, что экономический кризис из-за эпидемии коронавируса лишит украинцев последних социальных гарантий

Коронакризис разорвал в клочья экономику потребления по-украински.

Нас всё напористее «зеленые» политики и топ-чиновники стараются убедить, что экономика потребления — это теперь не про Украину, материальная поддержка украинских семей и увеличение реальных доходов работающих людей приведет только к бурному росту инфляции. Словом, и эти «юные дарования» советуют жить на гроши, а затем умирать от нехватки денег даже на лекарства, пенсионерам с 30-летним и более трудовым стажем экономить на простой еде. Система больна? Разрушит ли коронавирус капитализм © AP, John Locher

Конечно, сейчас молодым людям «эпохи потребления» трудно понять старшее поколение, ведь в советское время всё было по-другому — даже квартиры горожане получали от государства, а теперь от государства можно ждать только повышения тарифов ЖКХ и еще большего налогового давления.

И вот совершенно свежий интересный факт: известная английская газета «The Sunday Times» прогнозирует посткризисную трансформацию капитализма в социализм — усиление в национальных экономиках роли государства и резкое ограничение рыночных институтов в пользу социальных.

Ясно одно — капитализм по-украински кардинально изменится. Ну, и что теперь будут делать наши либертарианцы во власти с планами разгосударствления украинских стратегических предприятий и открытием рынка сельскохозяйственных земель? Трудно прогнозировать действия этих «чудаков», но скучать никому не придется.