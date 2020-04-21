Зона ООС на подконтрольной Киеву территории Донбасса не прозрачна ни для СМИ, ни для статистики по коронавирусу.

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© CC0, Pixabay

Есть данные о резком всплеске инфекционных заболеваний. Разворачивании полевых госпиталей. Местные жители говорят о сотнях фактов заболевания коронавирусом среди служащих ВСУ в зоне ООС.

Официально подтвердили, что заразился вирусом командующий нацгвардии Украины Николай Балан. Количество его контактов вы предполагаете.

Но официальная статистика выглядит так:

в рядах ВСУ за последние сутки зафиксировали три новых случая Covid-19;

всего среди военных заразилось 35 человек. Двое скончались.