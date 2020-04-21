Представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник на своей странице в соцсети Facebook заявил, что официальные данные зараженных украинских военных в Донбассе резко отличаются от реального положения дел

Зона ООС на подконтрольной Киеву территории Донбасса не прозрачна ни для СМИ, ни для статистики по коронавирусу. Мертвое умереть не может. Почему во время карантина в Украине патриотизм — самый выгодный бизнес © CC0, Pixabay

Есть данные о резком всплеске инфекционных заболеваний. Разворачивании полевых госпиталей. Местные жители говорят о сотнях фактов заболевания коронавирусом среди служащих ВСУ в зоне ООС.

Официально подтвердили, что заразился вирусом командующий нацгвардии Украины Николай Балан. Количество его контактов вы предполагаете.

Но официальная статистика выглядит так:

в рядах ВСУ за последние сутки зафиксировали три новых случая Covid-19;

всего среди военных заразилось 35 человек. Двое скончались.