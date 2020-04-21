Общественный деятель, один из лидеров «Союза левых сил» Максим Гольдарб на своей странице в соцсети Facebook подвел итог годовому нахождению Владимира Зеленского на посту президента Украины

Ну что, с годовщиной…

Он обещал, что будет за нас и за Украину и что не хочет, чтоб ему и его родителям было стыдно. Мы поверили и год назад избрали: во-первых, яростно, до боли, ненавистно не хотели Порошенко, во-вторых, очень хотели верить.

Что исполнил за год из того, что обещал:

1. О народовластии — не исполнил, его нет: ярчайший пример — 76% украинцев против продажи украинской земли, но президент и «зелёные слуги», втихаря, ночью, под покровом пандемии и в союзе с порошенко, выставили ее на продажу.

2. Фарсом оказалось его обещание об импичменте — принятый закон выписан так, что его практически невозможно реализовать и применить.

3. Не исполнено обещание об отзыве нардепов. Никто не обещал, что в дороге будут кормить. Год Украины цвета знамени Пророка © president.gov.ua

4. Президентом и его «зелёными слугами» изуродовано наше избирательное право: специально увеличен в 20 раз избирательный взнос для участия в выборах, который могут внести только партии, принадлежащие олигархам. Настоящие народные партии и представители народа при таком имущественном цензе избираться не смогут. Люди не смогут выбрать.

5. Кнопкодавство не только не уничтожено, но им активно пользуются «зелёные слуги».

6. Суды так же недоступны для людей, как и при порошенко. Судебная система разваливается, доверие к ней на нуле; порошенковский верховный суд остался.

7. Внешняя политика Зеленского продолжила пронатовский и прозападный вектор порошенко, который доказал свою невыгодность и никчемность и разорительность для Украины. Усилена конфронтация с потенциальными союзниками Украины, такими как Куба, Беларусь. Основной чертой внешней политики осталось порошенковское подтявкивание западу, без учета собственных национальных украинских интересов.

8. Никакой реформы СБУ не проведено — служба продолжает выполнять карательные функции политической полиции теперь уже «зелёного» режима.

9. Полная дискредитация генеральной прокуратуры предложенными президентом кандидатурами.

10. Коррупция расцвела буйным цветом и заиграла новыми красками: теперь ставленники уже нового президента наживаются на пандемии и продолжают пилить военный бюджет.

11. Налоговая реформа не проведена, равно как и налоговая амнистия капитала. «Без мира в Донбассе». Политолог Якубин объяснил, из-за чего Зеленский может лишиться поддержки в обществе © REUTERS, ANI/Valentyn Ogirenko

12. Продолжение развала системы образования, запрет «зелёными слугами» вкупе с националистами русского языка в школах.

13. Порошенковская антипенсионная реформа принята на вооружение «зелёными» и продолжает уничтожение пенсионеров.

14. Полное остранение и дистанционирование власти от народа: с помощью огромных зарплат и премий, полиции, СБУ и Нацгвардии.

И ещё:

— оба президентских Кабмина не улучшили, а, наоборот, усугубили ситуацию в экономике и соцсфере; оказались профнепригодными и заангажированными интересами МВФ (Гончарука) и олигархов (Шмигаль), но только не Украины;

— обеднение украинских семей ускорилось;

— заведенное президентом парламентское монобольшинство оказалось разношёрстным, непрофессиональным, продажным, болезненно амбициозным антиукраинским сборищем;

— власть показала свою полною неготовность к вызовам (на примере пандемии);

— Порошенко и банда чувствуют себя при Зеленском замечательно и стали партнёрами по торговле украинской землей;

— война не остановлена;

— экономическая блокада не снята;

— воровские тарифы на ЖКХ не пересмотрены, не смотря на все для этого имеющиеся основания и инструменты;

— воры в Нефтегазе, Укрзализнице, Укрпочты, Оборонпроме и т д прекрасно прибились в «зелёной» среде, продолжая выписывать себе многомиллионные премии и разворовывать народные деньги;

— учителя, пенсионеры, медики, спасатели, инвалиды на обочине жизни;

— средний класс практически уничтожен.

Резюме: не то. Не тот.