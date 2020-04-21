Низкая цена на нефть имеет только одно значение — демонстрацию уровня пропасти, куда летит мировая экономика.
Так что я бы не радовался. Ибо туда же полетят прочие сырьевые товары, которые производит Украина. А она производит не так много и не такое разнообразие.
Снижение уровня жизни в мире будет тащить за собой снижение цен на наше сырье. А экспорт и деньги заробитчан давали с половину ВВП.
Это в США на внешнюю торговлю приходится всего 10% ВВП, а у Китая 20%. То есть они имеют очень емкий внутренний рынок, который спасает от внешних колебаний.
Им, конечно, будет сложно, но страдания слона или носорога и мышей полевок, что мечутся между их ног в горящей саванне, — разные страдания. Это все, что вам нужно знать о низких ценах на нефть.