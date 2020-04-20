Обозреватель украинской редакции «Радио Свобода» Виталий Портников на своей странице в соцсети Facebook подчеркнул, что в результате бездумной вырубки лесов и изменения климата украинская столица столкнулась с новым для Киева явлением – пылевой бурей

Пылевая буря — результат бездумной политики последних десятилетий, на фоне меняющегося климата. Пустыни Черниговщины. Как жадность уничтожает «аграрную супердержаву» © Facebook, Андрей Дудко

На протяжении многих лет вырубали леса — освобождались места для застройки, для прокладки дорог и прочих урбанистических и хозяйственных надобностей. Вырубали зачастую бесконтрольно, без всякой реальной экологической экспертизы.

И в это же время менялся климат. Нынешняя зима в Украине больше была похожа на израильскую, чем на украинскую. Температура практически все зимние месяцы была плюсовой, ни снега, ни дождей — да и сейчас без осадков.

В результате первый же сильный ветер просто поднял сухую почву и понес ее на оставшийся без защитных барьеров Киев — вот вам и «хамсин», только практически рукотворный, ведь если в Израиле леса высаживали, то под Киевом их уничтожали!