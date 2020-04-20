Пылевая буря — результат бездумной политики последних десятилетий, на фоне меняющегося климата.

Пустыни Черниговщины. Как жадность уничтожает «аграрную супердержаву»
Пустыни Черниговщины. Как жадность уничтожает «аграрную супердержаву»
© Facebook, Андрей Дудко

На протяжении многих лет вырубали леса — освобождались места для застройки, для прокладки дорог и прочих урбанистических и хозяйственных надобностей. Вырубали зачастую бесконтрольно, без всякой реальной экологической экспертизы.

И в это же время менялся климат. Нынешняя зима в Украине больше была похожа на израильскую, чем на украинскую. Температура практически все зимние месяцы была плюсовой, ни снега, ни дождей — да и сейчас без осадков.

В результате первый же сильный ветер просто поднял сухую почву и понес ее на оставшийся без защитных барьеров Киев — вот вам и «хамсин», только практически рукотворный, ведь если в Израиле леса высаживали, то под Киевом их уничтожали!