Пылевая буря — результат бездумной политики последних десятилетий, на фоне меняющегося климата.
На протяжении многих лет вырубали леса — освобождались места для застройки, для прокладки дорог и прочих урбанистических и хозяйственных надобностей. Вырубали зачастую бесконтрольно, без всякой реальной экологической экспертизы.
И в это же время менялся климат. Нынешняя зима в Украине больше была похожа на израильскую, чем на украинскую. Температура практически все зимние месяцы была плюсовой, ни снега, ни дождей — да и сейчас без осадков.
В результате первый же сильный ветер просто поднял сухую почву и понес ее на оставшийся без защитных барьеров Киев — вот вам и «хамсин», только практически рукотворный, ведь если в Израиле леса высаживали, то под Киевом их уничтожали!