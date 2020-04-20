Политолог, заместитель директора Украинского центра социальной аналитики Валерий Песецкий на своей странице в соцсети Facebook отметил особенности процесса выхода из режима карантинных ограничений в Германии и Австрии

С сегодняшнего дня Германия приступила с процессу снятия карантинных мер. По австрийской модели. Правительство ФРГ разрешило работу небольших торговых точек, магазинов велотоваров, автосалонов и книжных магазинов. Открыло для посещения учреждения культуры — музеи, библиотеки и архивы. С 27 апреля в ряде земель школьники вернутся за парты. А с 1 мая свои двери откроют все школы Германии.

И это несмотря на то, что в стране зафиксировано более 130 тысяч заболевших коронавирусом! На такое число больных у немцев всего около 3600 летальных исходов. Один из самых низких уровней в мире. Очень четко отработала местная медицина. Коронавирус в Европе: усиление антикитайской риторики, в Италии и Испании — минимумы смертности, континент выходит из карантина © AP, Manu Fernandez

Государство показало образец солидарности со своим гражданами, мгновенно поддержав финансово всех и вся. От крупного производителя до рядового экскурсовода-индивидуала. Выделив помощь порядка одного триллиона евро по всем программам антикризисной поддержки бизнеса и населения.

С 14 апреля из карантина начала выходить Австрия. С 15-го — Дания. Может, и нам пора? Тем более, что в Украине один из самых низких уровней заболеваемости. В районе шести тысяч человек.

Но, в отличие от Германии, проблемы бизнеса и населения в части наличия проблем финансовой выживаемости, Киеву глубоко фиолетовы. По принципу: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.